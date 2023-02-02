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央行鬆手 台幣重返29字頭 連3升創近半年高點

記者陳美君／台北2日電

美國聯準會利率決策出爐前夕，熱錢持續赴台卡位；兔年開市第三天，台灣匯市便連三天爆量升值，展現外資對台股情有獨鍾。匯銀主管透露，熱錢昨日匯入約8億美元，推升新台幣匯率衝破30元大關，終場升值8.7分，收在29.965元，連三升並為近半年新高。

眼見外資匯入潮勢不可擋，加上部分出口商爆發恐慌性拋匯，中央銀行昨天照常進場買匯調節，但不再死守整數關卡，反而略為鬆手，讓新台幣匯率重返29字頭；由於外資、出口商、央行等多方力道「你來我往」，匯市交投超熱絡，昨日再度爆出20.42億美元的成交大量。

匯銀主管指出，美國聯準會即將公布利率決策，外資押寶聯準會不會有太多意料之外的舉動，才會提早幾天匯入台灣，並將伺機投入台股。

對於昨天台灣上演股匯雙漲行情，匯銀主管說，外資昨天上午其實偏向匯出，使新台幣匯率在30元附近整理，不過午後股市大漲，外資見風轉舵、大舉匯入，激勵新台幣匯率衝破30元大關，重返29字頭，盤中最高升抵29.94元，最多升值1.12角。

匯銀主管表示，「沒想到會這麼快闖破30元大關，特別是在聯準會利率決策前夕，這顯示外資對聯準會本次的決策已有定見，押寶聯準會主席鮑爾的談話不會有太大的意外。」

匯銀主管還說，除外資蜂擁入台外，眼見新台幣匯率衝破30元整數大關，出口商慌了手腳、連忙進場拋匯，深怕新台幣匯率愈來愈強勢，導致手中的美元「天天都便宜」。不過，出口商與外資一同拋匯，會助長新台幣匯率的升值氣焰，央行幾乎成為市場上唯一的美元需求者，這或許也是央行選擇放手、不再堅守30元整數的關鍵主因。

匯銀主管說，目前市場預期，聯準會將放緩升息腳步，甚至可能提前停止升息，進而促使風險偏好升溫，加上日本央行貨幣政策轉向、中國大陸解封等題材，有助資金流向亞洲市場，在這些利多加持下，預料新台幣匯率接下來仍將維持偏升格局。

匯率 聯準會 央行

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