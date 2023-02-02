違法攔查 「大外割」摔倒女師逮人 警遭判10月

桃園葉姓員警違法盤查被判刑，受害音樂老師詹慧玲1日說警察不能越權。（本報資料照片）

桃園市警中壢分局葉姓警員前年4月違法攔查音樂女老師詹慧玲，過程中使出柔道「大外割」招式將詹摔倒並上銬逮捕，引發軒然大波。桃園地方法院認定葉員違法，依公務員假借職務機會強制罪、公務員假借職務機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。可上訴。

詹慧玲昨表示，希望此事件能讓大眾知道「警察 若越權，人民無須乖乖配合」，警察也該知道自己在道德與角色上的分際。

前年4月，葉員跨區巡邏攔下詹女，以疑似失蹤人口為由要求詹女出示身分證遭拒，又以身體阻擋去路不讓離開，並在詹指責其行為時，以妨害公務為由使出「大外割」逮人；事發後，雙方互控傷害、妨害公務等罪，獲不起訴，詹女聲請再議，葉員最後被依妨害自由起訴。

審理時葉員否認犯行，指攔查地為治安熱點，詹女當時背著行李，神情憔悴，懷疑她是毒品 或失蹤人口才盤查，強調執法無疑慮。

法院調查，詹女當時獨自行走在道路外側，外表整潔、神色正常，無濫用毒品後精神異常、泥醉或其他將發生具體危害跡象，也沒有公然攜帶違禁物或即將犯罪徵兆，攔檢時也只有質疑葉員盤查的法律依據，無攻擊、衝撞員警或加速逃逸行為，難認有犯罪嫌疑或有犯罪之虞。

葉員違法攔檢觸犯強制罪在先，面對詹女合理評論其違法行為「真的很蠢」、「你做的事情違反你的工作」等語時，又將人壓制在地上銬逮捕，難認行為合法。

法院認為，葉員身為警察，應奉公守法，卻違法盤查逮捕詹女，嚴重影響人民對警察信賴，且犯後未確實表達悔意，也未取得詹女諒解或賠償損失，難認犯後態度良好，量處其刑。

警政署昨表示尊重判決，要求各警察機關加強教育 執法職能，落實依法行政；中壢警分局說，葉員正考慮是否上訴，會持續提供葉員法律協助。監察院去年3月已糾正中壢警分局。