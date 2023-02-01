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在淘寶買木製家具恐違輸入規定 最多可罰15萬

記者林宸誼／台北1日電
上網購買大陸木製家具需留意相關規定，以免受罰。（截圖自淘寶網）
上網購買大陸木製家具需留意相關規定，以免受罰。（截圖自淘寶網）

在淘寶網上購買木製家具的買家要注意了，財政部關務署基隆關31日在官網公告，跨境網路購物風行，民眾透過電子商務平台訂購家居擺設、種子植栽等植物類商品，並以海運快遞方式進口情形越見頻繁，但此類貨物涉及檢疫等輸入規定，違反者將受行政裁罰最高15萬元(台幣，約4995美元)。

基隆關說明，為防治植物疫病蟲害的發生，並制止蔓延，依據植物防疫檢疫法第17條第1項規定，輸入植物、植物產品應符合輸入規定，且須申請檢疫合格。如未申請檢疫而經海關查獲者，將移請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局裁處，該局除依同法第24條第1項第6款規定，裁處台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰外，進口貨物也將遭沒入。

許多民眾可能誤以為，不要買植物盆栽或種籽就不會違規，實際上並非如此。基隆關表示，部分網購平台未提供詳細商品說明，消費者易誤認商品非屬應施檢疫物品而購買進口。

例如，未經油漆或防腐處理的原木家具、含木塊的配件裝飾、木箱、未經乾燥的花草掛飾等，均屬應實施輸入植物檢疫品目。

海關建議，消費者購買前，最好向廠商確認原料及處理方式是否符合免申請檢疫規定，並請留意是否屬不准輸入的大陸物品，以免因違反植物防疫檢疫法及海關緝私條例等相關規定而遭裁罰。

基隆關表示，近期已多次查獲這類違章行為，因而籲請民眾不可不慎，以免誤觸法網

防疫 財政部 法網

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