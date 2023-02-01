告林智堅抄襲被秋後算帳？ 余正煌改調內勤

調查官余正煌控民進黨前新竹市長林智堅論文抄襲疑被秋後算帳。 (本報資料照片)

民進黨 九合一選舉敗選，有知情人士爆料，被視為造成民進黨九合一選舉敗選原因之一的調查局新竹市調查站調查官余正煌，正巧也在昨天起被轉至內勤、考績乙等。種種跡象看來，「事實上就是秋後算帳」，不過，調查局長王俊力昨晚表示余調內勤，但考績是甲等。

去年縣市長選舉，新竹市前市長林智堅 的台大國發所碩士論文，遭踢爆涉嫌抄襲同樣就讀台大國發所學長余正煌的碩論，據了解，事情爆發後確實有官員希望余「吞下」為林解圍，但余不接受，最後還提告林侵害著作權；而台大也認定林的論文抄襲，撤銷其碩士學位，導致林退出桃園市長選舉。

余正煌自訴林智堅台大國發所碩士論文抄襲違反著作權法，台北地方法院1月11日傳林智堅出庭，余正煌則在開庭前深夜於臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」、「要戰就來」，並傳出去年度工作考績被打乙等，還將從外勤轉調內勤冷凍。

有調查人員透露，這可能是有長官以為已將余正煌壓制住，說不定還向上面邀功，不料余卻跑去提告，面子掛不住，就用考績與調動等方式處理。不過調查局最後證實，余的考績是甲等。也有調查人員說，新竹市調查展毒品 查緝表現，余正煌主動發掘案件，這樣考績還被打乙？