證交所前副總黃乃寬 遭機械車位夾死 人為疏失？待釐清

黃乃寬曾任證交所副總經理。（本報資料照片）

新北市汐止區一處社區27日傳出機械式停車位故障，夾死停車男子，死者經查是71歲證交所前副總、現任元大期貨獨董黃乃寬。士林地檢署前天相驗，認定死因為腹部受創引起多重器官損傷死亡；全案初步了解為機械故障，是否有人為疏失涉及過失致死罪嫌，檢警還要調查釐清。

警方調查，黃乃寬平日與家人住在台北，在汐止龍安路某社區另有房產，事發當天黃乃寬至汐止訪友，將車停在老家社區地下一樓停車場，訪友後要開車返台北住處，機械式車位疑發生故障，黃開車門查看，車輛突然向後，當場夾住黃。

消防隊趕到時見黃卡在變形的駕駛座車門與傾斜的機械式停車位車柱之間，經15分鐘脫困，黃已沒生命徵象，腹部明顯外傷，送醫一度恢復呼吸心跳，但搶救14小時後仍不治。

新北市消防局說，不少社區地下室因空間局限，採機械式停車格設計，雖可停更多車輛，但機械式停車位可能因保養不當、年久失修，相比平面式停車格，潛藏不少問題，加上不同設計安全程度也有差異，機械故障、人為操作疏失、停電等，都可能造成駕駛人發生意外。

消防局表示，事發社區的停車格老舊，使用已超過30年，不像新型機械車位有完善防墜裝置；由於機械車位結構複雜，車板又動輒上百公斤，提醒民眾若遇上機械車位故障，千萬不要逕自下車，務必待在車內，報警等待救援。

黃乃寬是清華大學數學學士、印地安納大學數學碩士、南加州大學 電機工程博士，在金融圈資歷十分豐富、專業度高，2013年出任台灣證券 交易所副總經理，並兼任中華信評董事長，2017年7月退休 後，曾任元大證券獨董，現任元大期貨獨董。