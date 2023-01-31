放飛寵物鸚鵡害醫師跌倒骨折 飼主判賠10多萬美元

黃姓工廠作業員飼養一隻寵物金剛鸚鵡，2020年7月帶到野外放飛，未作適當防護措施，鸚鵡亂飛「攻擊」正在慢跑的林姓醫師後腦勺且用力拍打翅膀，林嚇得倒地受傷，住院一周，休養半年才能工作。台南地方法院依過失傷害判黃2個月徒刑定讞；民事部分判賠304萬9000多元（台幣，約10萬1395美元），可上訴。

台南地院行政庭長劉秀君說，此案是寵物鸚鵡傷人罕見案例，飼主判賠金額達300多萬元，是相當高的賠償數額。

判決指出，2020年7月13日晚間6時30分，黃帶飼養的金剛鸚鵡到台南歸仁區一處產業道路放飛，黃沒有採取任何防護措施，鸚鵡在附近亂竄，林姓醫師慢跑經過，金剛鸚鵡突然從林後方撲上他後腦勺，並大力拍打翅膀，林嚇得當場跌倒。黃上前見林痛得站不起來，打電話叫救護車。

林就醫診斷出右腿髖關節 脫臼、髖臼窩骨折及右側髖臼粉碎性骨折，事後提告過失傷害並且求償；檢方開庭時，林表示當時一個不知道是什麼的大東西，從後面抓住他的頭，還一直拍打翅膀，他嚇一大跳就跌倒在地，腳完全沒辦法伸直，因為很痛。

法官認為，金剛鸚鵡高約40公分、雙翅展開約60公分，就算牠飛近林頭部不是要攻擊他，只是想停在林肩膀上，但對於飼主以外的人來說，都會有受到攻擊的驚嚇感。認定林會跌倒是黃疏忽未對鸚鵡採取防護措施造成，判刑2月，得易科罰金定讞。

民事求償部分，林主張跌倒受傷後住院一周，長達三個月需專人看護，且休養半年多無法工作，未來也不能久站動手術 ，要求黃賠償368萬2723元。

黃不否認過失傷害侵權，但認為林求償太高；法官調閱林診斷證明書及所得稅申報資料，林月薪約22萬至25萬元，考量林經鑑定後，已確認未來恐無法長時間站立為病患動手術，判黃應賠償醫藥費、看護費與半年多不能工作損失、勞動能力減損及慰撫金，合計304萬9000多元。