台灣最高樹「大安溪倚天劍」 84.1公尺居東亞第一

大安溪上游編號「55214」的台灣杉，皮尺實測樹84.1公尺，是東亞與台灣最高樹。（圖：徐嘉君提供）

農委會林試所與成大研究人員組成「找樹的人」團隊，利用「空載光達」技術找出全台樹高逾65公尺的巨木，再鎖定可能的最高樹進行實測。團隊人員今年春節期間頂著寒流上山，在冰冷溪水中逆流而上，走到「生無可戀」，甚至有人溯溪時被沖走、被落石砸傷、走斷崖腿軟，最後總算在大安溪上游找到編號「55214」的台灣杉，皮尺實測樹高達84.1公尺。

團隊暱稱它是「大安溪倚天劍」，比去年雙十連假上山實測到的「桃山神木」（79.1公尺）還要高5公尺，不僅是台灣目前實測最高樹，也是東亞第一高。

林試所助理研究員徐嘉君說，「找樹的人」一行20人，除了研究人員，還包括紀錄片導演 、森林護管員、醫護人員等，在大年初二啟程上山，大年初八才下山，這趟不僅路程遠，還遇寒流，找樹過程艱辛不言可喻。

徐嘉君說，一路要溯大安溪20公里，接東陽山、西勢山登山路線，從東陽山下切大安溪上游溪谷500公尺後，才看到溪谷裡巨木林立。最深刻就是「很冷」，去回都要溯溪，但寒流來襲，未入夜氣溫就跌到攝氏-2度，一行人白天人泡在低溫 溪水裡長途行走，冰到「生無可戀」，全靠意志力苦撐。

徐嘉君還說，一路都是沒人走過的路，護管員協助拿砍刀開路，一度被比小茶几還大的落石砸傷，連刀帶人滾下去，過程驚險。紀錄片導演因登山經驗少，特別另派嚮導沿路照顧，但過程仍不免在溯溪時被水沖走一小段，走斷崖時也走到腿軟。

她笑說，利用光達技術把全台941棵巨木資料備齊，所有資料都顯示台灣最高樹「就是它」，用此吸引團隊成行，否則天冷又春節連假，要找齊找樹夥伴不容易，幸好最後樹高也真的破紀錄，團隊超興奮。