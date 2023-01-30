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提高刑責 法界：難阻人頭帳戶亂象

記者蕭雅娟／台北30日電

法務部29日發布刑法修正草案宣示打擊詐團決心，正值內閣改組異動期間，又是春節連假最後一天，時間耐人尋味。法界人士認為，法務部長蔡清祥雖可望留任，但此時發布仍可看出「部長有壓力」；修法提高刑度非壞事，但犯罪仍存在，其他行政機關應一併整合才能控管源頭。

詐團關押求職者犯罪案件層出不窮，除台版柬埔寨案虐死三人，全台各地也接連傳出類似案例。法界人士認為，詐騙集團為了讓人頭帳戶使用期間較久，不惜囚禁提供帳戶者，法務部因應此類新型態犯罪，擬定加重剝奪行動自由罪，沒人反對，但打詐必須跨部會合作，只因一種犯罪樣態修法，可能淪為「頭痛醫頭」，無法治本。

伯衡法律事務所長翁偉倫說，修法加重刑度是一種手段，但與遏止犯罪之間實務上看不出關聯性，如修法加重公共危險罪刑度，酒駕釀禍依斷不斷；且「殺頭的生意有人做」，詐騙集團的目的是錢，光靠刑度高，犯罪很難消失。

翁偉倫認為，他過去擔任檢察官時，人頭帳戶問題就已存在，長達10、20年沒人處理；政府各部會擔心控管金融帳戶造成民眾不便，不少單位反對，內政部、金管會等行政機關才會始終不敢嚴格控管。

他認為，刑法剝奪行動自由罪的確太輕，甚至摻雜的傷害罪責也輕，但提高犯罪刑度是最後手段。

詐騙集團 內政部 檢察官

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