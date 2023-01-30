防台版柬埔寨案 囚禁致死最重判無期

台版柬埔寨求職詐騙案，去年61人遭囚凌虐其中3人不幸喪命，法務部擬定刑法修法案。（本報資料照片）

台灣去年驚傳台版柬埔寨求職詐騙案，61人遭囚凌虐，其中3人喪命，因應詐騙集團 此新犯罪模式，法務部29日提出刑法修正草案，增訂加重剝奪行動自由罪，凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，最重可處7年有期徒刑，若釀死亡、重傷害，最重可處無期徒刑。

法務部表示，為杜絕柬埔寨案、受騙遭囚凌虐等犯罪，法務部多次開會研議修法，蒐集相關案例犯罪型態、參考外國立法例，並邀集學者、專家及檢察機關代表研商後，擬具刑法剝奪行動自由、詐欺 罪修正草案。

檢察司指出，法規修正須字字斟酌，刑法新修正案的規範及加重刑責，春節前就已確定；選在開工前一天發布宣示，代表會立即啟動修法的決心，將盡速陳報行政院審查。

刑法新修正草案，增訂加重剝奪行動自由罪，對於意圖實施其他犯罪、3人以上共同犯罪、攜帶凶器、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，或對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人等剝奪行動自由，另獨立處罰，提高刑度，最重處7年徒刑；剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害，最重可處無期徒刑。

此外，增訂加重詐欺類型，深偽影像或聲音為詐欺行為手段為加重事由。因應新興犯罪模式，增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年徒刑。

另，法務部去年已提出組織犯罪防制條例部分條文修正草案，對招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑；經行政院院會審查通過，去年12月16日函請立法院審議。