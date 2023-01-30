逼情敵握炮竹炸飛3指 醋男遭聲押

王姓男子逼陳姓男子緊握炸藥並引燃，炸斷他三根手指。圖為案發現場。（記者楊湛華／翻攝）

王姓男子不滿女友移情別戀，28日深夜約情敵陳男談判，事先找8人埋伏，壓制逼迫陳男手握炸藥， 王再點燃引爆，當場炸斷陳男3根手指；王等9人逞凶後鳥獸散，被一一查緝到案，檢方訊後依重傷害罪聲押王男，8名共犯依社會秩序維護法裁罰。陳男送醫無生命危險，斷指待手術 接合。

桃園警分局埔子派出所接獲民眾報案，大興西路二段麥當勞 旁傳出爆炸聲響，一名男子受傷倒地，警、消趕抵救援，發現29歲陳姓男子左手食指、中指、無名指斷裂噴飛，緊急送醫。

警方查出是感情糾紛引起，調閱監視器鎖定32歲主嫌王姓男子，攔查到案時在王男車上起獲鋼珠槍及手槍型打火機，接著查出另8名共犯身分，2小時內陸續查緝到案。

警方調查，王姓男子因前女友和陳姓男子交往，2人爭風吃醋，案發時約前女友和陳男見面處理感情糾紛；陳男1到現場，立即被王男等人壓制，王男掏出鋼珠槍威嚇陳用左手握住1顆不明爆裂物，他再以手槍型打火機引爆，當場炸飛陳3根手指，一行人隨即散去。

王男辯稱，炸藥是類似水鴛鴦的炮竹，是陳男自己帶來點燃，但目擊民眾證稱是王男點燃，還跑到一旁躲避；陳男因寡不敵眾，且可能低估爆炸威力，未及時鬆手遭炸傷。