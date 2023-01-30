我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

逼情敵握炮竹炸飛3指 醋男遭聲押

記者楊湛華／桃園30日電
王姓男子逼陳姓男子緊握炸藥並引燃，炸斷他三根手指。圖為案發現場。（記者楊湛華／翻攝）
王姓男子逼陳姓男子緊握炸藥並引燃，炸斷他三根手指。圖為案發現場。（記者楊湛華／翻攝）

王姓男子不滿女友移情別戀，28日深夜約情敵陳男談判，事先找8人埋伏，壓制逼迫陳男手握炸藥， 王再點燃引爆，當場炸斷陳男3根手指；王等9人逞凶後鳥獸散，被一一查緝到案，檢方訊後依重傷害罪聲押王男，8名共犯依社會秩序維護法裁罰。陳男送醫無生命危險，斷指待手術接合。

桃園警分局埔子派出所接獲民眾報案，大興西路二段麥當勞旁傳出爆炸聲響，一名男子受傷倒地，警、消趕抵救援，發現29歲陳姓男子左手食指、中指、無名指斷裂噴飛，緊急送醫。

警方查出是感情糾紛引起，調閱監視器鎖定32歲主嫌王姓男子，攔查到案時在王男車上起獲鋼珠槍及手槍型打火機，接著查出另8名共犯身分，2小時內陸續查緝到案。

警方調查，王姓男子因前女友和陳姓男子交往，2人爭風吃醋，案發時約前女友和陳男見面處理感情糾紛；陳男1到現場，立即被王男等人壓制，王男掏出鋼珠槍威嚇陳用左手握住1顆不明爆裂物，他再以手槍型打火機引爆，當場炸飛陳3根手指，一行人隨即散去。

王男辯稱，炸藥是類似水鴛鴦的炮竹，是陳男自己帶來點燃，但目擊民眾證稱是王男點燃，還跑到一旁躲避；陳男因寡不敵眾，且可能低估爆炸威力，未及時鬆手遭炸傷。

手術 麥當勞

上一則

游錫堃將訪美 是否會麥卡錫未定

下一則

提高刑責 法界：難阻人頭帳戶亂象

延伸閱讀

州府籲聯邦 管制攻擊性武器

州府籲聯邦 管制攻擊性武器
紐約客談／青少年槍案連發 家長當心

紐約客談／青少年槍案連發 家長當心
紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力

紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力
片場誤殺攝影指導 亞歷鮑德溫將被控過失殺人罪

片場誤殺攝影指導 亞歷鮑德溫將被控過失殺人罪

熱門新聞

星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35
有學者認為，如果台海爆發戰爭，中國較不可能派軍對台灣發動全面入侵。(美聯社)

學者：比起全面攻打台灣 中國更可能玩封鎖戰術

2023-01-28 12:32

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個