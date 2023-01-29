遊客踩壞花海景觀 水道博物館出奇招護花
台灣台南山上花園水道博物館規劃打造的花海區在春節連假期間盛開，吸引大批遊客，但部分熱門地點遭遊客踩踏破壞，館方出奇招製作「命案現場」立牌，引起遊客注意展現護花成效。
台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，配合春節假期，水道博物館利用廣闊園區，規劃科學闖關、文創市集、攀樹環境教育體驗等活動，並在C館東側闢出約3000坪波斯菊花海，在年假期間全面盛開，搭配百年紅磚建築為背景，成為最具特色的拍照景點，初估至昨天已吸引近4萬人次遊客。
館方人員指出，為便利取景，特別在花海區內闢出多條小徑，方便民眾深入拍攝，但假期開始人潮湧現時，就有不少民眾為了拍攝方便，直接走入花叢中，不少花朵被攔腰踩斷，原本完整的花海，甚至被踩出一片片空地，影響其他遊客取景。
館方指出，因為人力不足，無法持續派員在花海宣導，於是製作提醒標誌，並在遭破壞的區域放置三角錐，但效果仍然有限，只好用更顯眼的紅龍柱，製作「命案現場」幽默圖文，希望能喚起遊客注意。
館方指出，這樣的做法果然引起話題，有不少民眾還特別拍照留念，達到宣導效果，花海遭破壞的情況已有改善，初估花期還有約1個月，仍會持續努力護花，盼遊客把握時間賞景。
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