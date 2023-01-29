我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT多聰明？實測能通過名校商學院法學院考試

德國總理蕭茲重申 不會提供戰機給烏克蘭

遊客踩壞花海景觀 水道博物館出奇招護花

中央社／台南29日電
台南山上花園水道博物館花海區吸引大批遊客，但部分遭遊客踩踏破壞，館方出奇招製作「命案現場」立牌護花。（台南市文化局提供）
台南山上花園水道博物館花海區吸引大批遊客，但部分遭遊客踩踏破壞，館方出奇招製作「命案現場」立牌護花。（台南市文化局提供）

台灣台南山上花園水道博物館規劃打造的花海區在春節連假期間盛開，吸引大批遊客，但部分熱門地點遭遊客踩踏破壞，館方出奇招製作「命案現場」立牌，引起遊客注意展現護花成效。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，配合春節假期，水道博物館利用廣闊園區，規劃科學闖關、文創市集、攀樹環境教育體驗等活動，並在C館東側闢出約3000坪波斯菊花海，在年假期間全面盛開，搭配百年紅磚建築為背景，成為最具特色的拍照景點，初估至昨天已吸引近4萬人次遊客。

館方人員指出，為便利取景，特別在花海區內闢出多條小徑，方便民眾深入拍攝，但假期開始人潮湧現時，就有不少民眾為了拍攝方便，直接走入花叢中，不少花朵被攔腰踩斷，原本完整的花海，甚至被踩出一片片空地，影響其他遊客取景。

館方指出，因為人力不足，無法持續派員在花海宣導，於是製作提醒標誌，並在遭破壞的區域放置三角錐，但效果仍然有限，只好用更顯眼的紅龍柱，製作「命案現場」幽默圖文，希望能喚起遊客注意。

館方指出，這樣的做法果然引起話題，有不少民眾還特別拍照留念，達到宣導效果，花海遭破壞的情況已有改善，初估花期還有約1個月，仍會持續努力護花，盼遊客把握時間賞景。

博物館 教育

上一則

台灣燈會遭酸「醜、靈異感」 北市：勿以不實論點傷害

延伸閱讀

才赴大馬見家長 王大陸悄帶女友返台 全程護花超閃

才赴大馬見家長 王大陸悄帶女友返台 全程護花超閃
富貴迫人來

富貴迫人來
灣區暴風雨屋頂漏水 修理要排隊

灣區暴風雨屋頂漏水 修理要排隊
灣區連續風雨 屋頂修繕排長隊 求助難

灣區連續風雨 屋頂修繕排長隊 求助難

熱門新聞

星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14
有學者認為，如果台海爆發戰爭，中國較不可能派軍對台灣發動全面入侵。(美聯社)

學者：比起全面攻打台灣 中國更可能玩封鎖戰術

2023-01-28 12:32

超人氣

更多 >
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」

45歲億萬富翁 年花200萬元聘30醫師打造「回春計畫」
半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意