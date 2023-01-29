疑低溫奪命 全台2天146猝死

寒流襲台不幸事件頻傳，醫師提醒，民眾務必加強保暖，避免長時間待在寒冷環境。此為寒流示意圖，圖中人物與新聞事件無關。(本報資料照片)

寒流籠罩全台，27、28日全台共有146人疑因天冷猝死 ，其中雲林縣從春節以來每天緊急送醫高達近百件，比平日高出三、四成以上。竹市28日最低溫 僅7℃，消防局至傍晚受理4件到院前死亡案件，另桃園傳出28人疑因低溫引發心肺功能停止，24人死亡，年紀最小為1歲女嬰，新北3天累計19人送醫不治，不排除因低溫引發心血管疾病 所致。

中央氣象局持續針對全台22縣市發布低溫特報。氣象局表示，29日清晨各地受輻射冷卻影響，低溫下探8至10℃，最快要到30日才會逐漸回暖，直到周三都是晴到多雲天氣，僅花東零星飄雨，白天高溫回升至20℃以上，但短暫回溫3天，周四再迎東北季風南下，各地將再度轉涼。

雲林縣消防局表示，新春假期全縣緊急救護明顯增加，尤其雲林縣人口老化，近兩日凌晨出現5至8℃的低溫，消防員全天待命，經統計仍有4人送醫不治。

桃園28日共28人疑因低溫心肺功能停止，僅4人送醫後救回，猝死年紀最小為1歲女嬰，據了解，凌晨5時女嬰仍有喝奶，與父母開心互動，之後開始嗜睡，父母以為是天冷、活動力下降，稍後發現女嬰已無呼吸心跳，得知搶救無效，痛心不已。

受到連日低溫影響，新北市26日至28日，3天下來累計28人因內科OHCA送醫，救回9人，餘19人均宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病所致。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，天氣寒冷，溫差過大時，曾有慢性疾病或心血管病史的民眾為容易猝死的高危險族群，若出現胸悶、冒冷汗、胸痛，或疼痛延伸到下巴或肩膀等心肌梗塞發作跡象，務必緊急就醫。

臨床統計，最容易發生猝死的時間點是夜間及清晨，這兩時段為一整天環境溫度最低的時段。