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不准叫阿姨 早餐店老闆娘掛布條「挾餐威脅」

台灣新聞組／台北29日電
有網友發文指看見某早餐店貼上大字標語，期望18歲以上的顧客不要再叫老闆娘為阿姨，更以食物品質當威脅。(取材自臉書)
有網友發文指看見某早餐店貼上大字標語，期望18歲以上的顧客不要再叫老闆娘為阿姨，更以食物品質當威脅。(取材自臉書)

近日有網友發文，指台北有早餐店貼上大字標語，期望18歲以上的顧客不要再叫老闆娘為「阿姨」，更以餐點品質當威脅。貼文惹來網友兩極意見，有人認為應該禮貌點，可以「小姐」代稱；有人認為年齡只是數字，不應太在意。

香港01報導，該網友在FB社團「路上觀察學院」發文並附上圖片，點評道：「很直白的『阿姨』。」圖中台北一間早餐店的招牌下掛了一幅紅布條，上面寫有標語「18歲以上請勿叫阿姨，以免影響餐點品質」。

網友推測，老闆娘非常介意常被客人稱呼為「阿姨」，認為感覺會變老，因此「溫馨提醒」，希望18歲以上的成人勿再惹她不開心，否則食物品質也可能會隨之而下降。

貼文一出引發熱烈討論，不少人都認同老闆娘的做法，認為做人禮貌點才不會吃虧，「一律統稱： 『小姐！』方便、禮貌又貼心！」、「請叫『姐姐』！」、「有時候生氣的點不是對方叫我阿姨，而是他看起來比我還老」。

不過，也有人持相反意見，認為應要接受自己的年齡，被叫一句「阿姨」也沒有什麼大不了，「人的年齡是自然而然的，有自信就會散發美，老而不認老是有比較好過嗎？」、「要這麼計較喔」。

此外，有人引述自身經歷，指被稱阿姨感覺真的不好，「我是被早餐店老闆娘叫阿姨，明明她都已經30幾了，氣到不願再光顧」；不過也有留言認為，紅布條或許只為吸引目光，「只是行銷的方式，請勿認真啦」。

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