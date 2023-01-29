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男涉殺人躲8年 拜廟求平安被逮

記者曾健祐／台中28日電
林姓男子少年時期涉犯殺人案，逃亡八年後去廟裡求平安遭警方逮捕。（記者曾健祐／翻攝）
林姓男子少年時期涉犯殺人案，逃亡八年後去廟裡求平安遭警方逮捕。（記者曾健祐／翻攝）

林姓男子少年時期曾參與一起殺人案，遭通緝後就全台流竄躲藏，林男去年底突然收到「感應」去台中南區城隍廟參拜，動向因此被警方鎖定，警方當天跟監林男轉往苗栗苑裡另間宮廟，趁其上廁所時逮捕歸案，林男落網稱，「我也不想逃了，早想出來面對」，檢方訊後依殺人等罪聲押禁見獲准。

台中市刑大指出，25歲的林男還在少年時期，就因涉參與殺人、毒品案件，因多次傳訊未出庭，分別遭台中地檢、台中地院發布通緝，隨即展開逃亡生涯，至今8年來都沒有固定工作或居所，活動範圍遍及全台各縣市。

警方表示，全案使用科技情資整合分析系統，調閱路口監視器影像、情資線索，透過大數據整合分析，去年12月15日，發現林男出現在台中市南區，並一路掌握林男到城隍廟參拜，考量當時廟內香客多，加上林男體型壯碩，擔心身上有攜帶危險物，因此並未躁進下手逮人。

林男在城隍廟內簡單參拜後隨即離開，警方跟車追蹤他至苗栗苑裡鎮的聖賢宮，見林男再度前往拜拜但沒有求籤，趁林男上廁所時一擁而上逮捕，成功壓制上銬，經查身上未攜帶危險物品。

林男當下向警方說，「我不會跑啦，給你們銬啦，我也知道是你們啦」，他自稱早就想出來面對了，並向警方透露，自己收到「感應」才去城隍廟，隨即再轉聖賢宮，希望拜拜祈求平安，未料卻遭警方鎖定。

通緝 毒品

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