酸台灣燈會「華國美學」 綠側翼打到「自己人」

臉書粉專wecare高雄貼出一張國父紀念館靠光復南路）側的一座大型花燈照片。（取材自wecare高雄粉專)

睽違23年重返北市舉辦的台灣燈會將於2月5日登場，臉書 粉專wecare高雄28日貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型蟠龍獻瑞花燈照片，底下網友酸度爆表留言「華國美學永遠有一種靈異感....」、「真是醜爆了」不過這座副燈是由交通部負責布設，國民黨 北市議員徐巧芯在臉書貼文說，「大過年的，側翼就不甘寂寞開始新春翻車」。

徐巧芯表示，幾個側翼想要臭今年台灣燈會的其中一個副燈，說是「華國美學回歸」，但她到現場看過其實很好看，而且出自於大師藍永旗老師之手，畢竟好看與否見仁見智，重點是，綠營側翼為了臭台北市，打到了「自己人」，側翼連功課都沒有做，就直接翻車，耍寶給眾人看。

國民黨北市議員游淑慧也表示，這次台灣燈會是由交通部觀光 局布設中央展區，位於國父紀念館及市府前廣場，包含一座主燈、三座副燈以及六大主題燈區。這座副燈「蟠龍獻瑞」是燈藝匠人藍永旗取材常民信仰吉祥敘事表徵，以「神氣活現」為核心，結合傳統手藝、科技藝術媒體、動態機械展演，提煉出吉祥之「神氣」、祈福之「敘事」，打造出正月十五，最「神」氣的光影美學。