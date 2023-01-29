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黑白集／「生不如死」 台灣需要「增產內閣」

黑白集
蔣萬安三寶27日誕生。(取自蔣萬安臉書)
蔣萬安三寶27日誕生。(取自蔣萬安臉書)

春節期間，政壇除了內閣搬風消息，最特殊的莫過台北市長蔣萬安喜迎三寶；畢竟，願生小孩的越來越少，能生三寶的已算珍稀，直轄市長「增產報國」更屬瀕絕。少子女化是嚴峻國安議題，但這波內閣改組卻看不出絲毫有助「增產」跡象，殊為可惜。

特斯拉執行長馬斯克曾說，除非日本的出生率超越死亡率，否則日本終將消失。殊不知台灣從2020年起也已「生不如死」，未來人口減少速度更將加快。

從人口變動趨勢看，陳水扁總統任內出生人數連年下滑；馬英九總統任內雖因逢虎年驟降，但隔年即回穩，更拜龍年之賜再次突破20萬；蔡英文總統上任後出生人數又連年下滑，去年甚至只有13萬8000新生兒。難道逆轉少子女化，只能盼龍年？

先前鴻海創辦人郭台銘投入國民黨總統初選時提出「0到6歲國家養」，蔡政府跟推「0-6歲國家一起養──讓年輕人敢婚、願生、樂養」。生育津貼、育嬰假、公共托育……育兒補助越來越多，新生兒卻不增反減，顯然有著比「養不起」更困擾人心的原因。

蔡總統任命陳建仁籌組「溫暖堅韌」內閣，期許陳建仁的溫暖能療癒疫後社會、照顧人民生活。但蔡英文和蘇貞昌把大半個酷吏風格的內閣原封塞給陳建仁，既不能打造溫暖的「增產內閣」，也無法讓台灣更堅韌。

蔡英文 日本 馬英九

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