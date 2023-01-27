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撞死等紅燈警察 37歲男「血中含毒」收押

記者簡慧珍、石秀華、林敬家／台北27日電
吳姓男子涉毒駕撞死彰化縣警員高偉倫，警政署長黃明昭（右）赴高雄市第二殯儀館橋頭分館捻香及慰問家屬。（圖：警政署提供）
吳姓男子涉毒駕撞死彰化縣警員高偉倫，警政署長黃明昭（右）赴高雄市第二殯儀館橋頭分館捻香及慰問家屬。（圖：警政署提供）

吳姓男子大年初二涉嫌毒駕撞死下班騎機車的彰化縣快官派出所警員高偉倫，前天出院稱對不起家屬，但否認毒駕，檢方依毒駕致死罪聲押獲准；警方在現場查獲安非他命，再從他家搜出毒品咖啡包。警政署長黃明昭昨表示毒駕及酒駕像不定時炸彈，加強取締，不讓家屬再流淚。

37歲吳姓男子前天出院被警方帶回偵詢，他小聲說「對不起家屬」，稱有施用毒品，但未在施用後開車，警詢後依殺人、毒駕致死、毒品罪移送，檢方聲押。彰化地方法院認為，吳2014年曾因酒駕被判刑2月，又涉施用毒品致不能安全駕駛因而致人於死，可預期將來刑責非輕，有逃亡之虞，裁定羈押。

案發時警方從吳身上及車內查獲三包安非他命，前天搜索住處起出20包毒品咖啡包及一包白色粉末，還有數十個小夾鍊袋，研判用來分裝毒品，懷疑吸毒也販毒，追查毒品來源及流向。

警政署長黃明昭、彰化縣長王惠美昨赴高雄市第二殯儀館橋頭分館捻香及慰問家屬。黃明昭說，毒駕與酒駕像路上不定時炸彈，造成數起重大交通事故、無辜民眾傷亡，致家庭破碎及被害人與家屬一輩子傷痛，他譴責自私自利、害人害己行徑，加強取締及追查毒品，不讓家屬再流淚。

王惠美表示遺憾不捨，對毒駕、酒駕表達最嚴厲譴責，指示彰化縣警察局協助家屬辦理後事、爭取最高撫卹，從嚴追究肇事者責任。

29歲高偉倫初二清晨下班準備回高雄與父母過年，騎機車至租屋處途中停等紅燈，遭吳駕車從後方高速衝撞，當場失去呼吸、心跳，經送醫不治。吳頭部受創、身體撕裂傷，精神恍惚，警方無法詢問，戒護就醫，強制抽血發現有安毒反應。

彰化縣警局製作影片悼念，表示「在事故現場還遺留偉倫的臂章，我們知道偉倫盡忠職守的精神，從不忘記從警初衷。偉倫的犧牲殞落，我們痛失警界手足，家屬也被迫痛失這樣的至親摯愛。」

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