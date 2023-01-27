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跟團登山 男高山症被丟包…同行7人走光 留他1人求援

記者卜敏正／台東27日電
空勤直升機26日將蘇男吊掛上直升機，送醫急救。（記者卜敏正／翻攝）
空勤直升機26日將蘇男吊掛上直升機，送醫急救。（記者卜敏正／翻攝）

蘇姓男子等八人趁春節假期，從南橫進逕橋登山，行經約海拔2950公尺鞍部營地附近，疑高山症嘔吐、四肢無力無法行走，同行者居然繼續行程、全離開，留蘇男一人向消防隊報案求援，26日上午由空勤吊掛送醫後暫無大礙。消防局呼籲登山「結伴同行、相互照應」，避免落單發生憾事。

台東縣消防局26日上午9時許，接獲蘇姓登山客於台東、高雄縣界上報案，蘇男自述：同行一團八人從南橫進逕橋入山，欲完成南一段再從高雄藤枝下山，但行經9.2公里、約鞍部營地附近，其身體狀況不佳，嘔吐且四肢無力無法行走，但其餘團員皆已離去，請求協助。

縣消防局與蘇保持聯繫，確認所在地點確切經緯度，提醒做好保暖等待救援；同時立即集結關山大隊山域專責隊往登山口出發，預計27日下午接觸患者。同步也申請空勤直升機，幸好26日天候狀況良好，空勤直升機於10點半起飛、11點半順利吊掛蘇男，再由救護車後送台東基督教醫院。

「讓同行者落單太危險！」台東縣消防局表示，民眾從事登山活動時，務必先評估身體狀況再行上山，避免個人於網路上參加臨時組團，或臨時號召成團的登山隊，難以想像同行團員身體不舒服，然主召人及其餘團員不顧其生命安全，竟自行離去，呼籲民眾謹慎面對登山活動，避免憾事發生。

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