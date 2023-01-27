男除夕腦死全器捐 百醫護春節銷假動手術 遺愛20人

台中榮總醫護總動員，完成林姓男子器官捐贈，遺愛20名病人。（ 圖：台中榮總提供）

50多歲林姓男子除夕凌晨腦溢血，狀況不樂觀，家屬大愛決定全器官捐贈，台中榮總逾百名醫護犧牲年假，甚至有醫師放下年夜飯，遠從屏東開夜車趕回，搶在黃金時間完成肝臟、心臟、腎臟移植手術 以及眼角膜、皮膚組織捐贈，讓男子的遺愛造福至少20名病人。

林姓男子在1月21日除夕凌晨因身體不適送雲林台大分院急救，但病情急轉下，送醫途中意識昏迷，到院檢查後發現小腦出血併廣泛腦室出血且壓迫腦幹，家屬聽醫師解釋後，決定化小愛為大愛，捐出男子全身可用器官。

外科部主任周佳滿說，除夕當晚10時，她還在休假就接到電話，立即召回移植團隊成員，包括器捐協調師聯繫協調適合受贈者、社工師，四間手術室需要重症部、神經醫學 部、免疫風濕科、腎臟科、心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等逾百名醫護，當晚全數趕回醫院。

林姓男子經二次腦死判定確認，在大年初二上午10時開始全器官捐贈手術，台中榮總多名部科主任坐鎮四間手術室同步器官移植，動員逾百名醫護團隊分秒必爭，接連交棒直至初三凌晨，並和中山醫學大學附設醫院醫療團隊合作，先後完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，林姓男子的大愛，也讓20個家庭重獲新生。

周佳滿說，過年期間醫護團隊接獲任務後全趕回來幫忙，最遠是楊姓泌尿科醫師除夕夜已休假返回屏東老家，接到電話立即開夜車衝回台中；麻醉部主任沈靜慧在南投集集接到電話，也是二話不說銷假上班，整形外科賴姓醫師也是休假從台南趕回，讓她很感動。