我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

男除夕腦死全器捐 百醫護春節銷假動手術 遺愛20人

記者趙容萱／台中27日電
台中榮總醫護總動員，完成林姓男子器官捐贈，遺愛20名病人。（ 圖：台中榮總提供）
台中榮總醫護總動員，完成林姓男子器官捐贈，遺愛20名病人。（ 圖：台中榮總提供）

50多歲林姓男子除夕凌晨腦溢血，狀況不樂觀，家屬大愛決定全器官捐贈，台中榮總逾百名醫護犧牲年假，甚至有醫師放下年夜飯，遠從屏東開夜車趕回，搶在黃金時間完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，讓男子的遺愛造福至少20名病人。

林姓男子在1月21日除夕凌晨因身體不適送雲林台大分院急救，但病情急轉下，送醫途中意識昏迷，到院檢查後發現小腦出血併廣泛腦室出血且壓迫腦幹，家屬聽醫師解釋後，決定化小愛為大愛，捐出男子全身可用器官。

外科部主任周佳滿說，除夕當晚10時，她還在休假就接到電話，立即召回移植團隊成員，包括器捐協調師聯繫協調適合受贈者、社工師，四間手術室需要重症部、神經醫學部、免疫風濕科、腎臟科、心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等逾百名醫護，當晚全數趕回醫院。

林姓男子經二次腦死判定確認，在大年初二上午10時開始全器官捐贈手術，台中榮總多名部科主任坐鎮四間手術室同步器官移植，動員逾百名醫護團隊分秒必爭，接連交棒直至初三凌晨，並和中山醫學大學附設醫院醫療團隊合作，先後完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，林姓男子的大愛，也讓20個家庭重獲新生。

周佳滿說，過年期間醫護團隊接獲任務後全趕回來幫忙，最遠是楊姓泌尿科醫師除夕夜已休假返回屏東老家，接到電話立即開夜車衝回台中；麻醉部主任沈靜慧在南投集集接到電話，也是二話不說銷假上班，整形外科賴姓醫師也是休假從台南趕回，讓她很感動。

手術 醫學

上一則

跟團登山 男高山症被丟包…同行7人走光 留他1人求援

下一則

柯文哲提2024副手3條件 不是黃珊珊

延伸閱讀

室內口罩令 有望下月底解禁 大眾運輸或於4月鬆綁

室內口罩令 有望下月底解禁 大眾運輸或於4月鬆綁
C羅春節拜年稱「Chinese New Year」 用詞惹怒韓媒

C羅春節拜年稱「Chinese New Year」 用詞惹怒韓媒
中國春節檔期票房火爆 5天飆破50億元

中國春節檔期票房火爆 5天飆破50億元
屋崙華埠春節巡遊加強維安 警力估增至19人

屋崙華埠春節巡遊加強維安 警力估增至19人

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14
美國印太司令部前司令戴維森。美聯社

曾估中國2027前犯台 印太司令部前司令戴維森30日訪台

2023-01-26 09:11

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄