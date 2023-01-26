春節忙打詐…囚禁人頭戶收贓 警掃蕩不完

近年假投資詐欺案件數、財損 製表／李奕昕

假投資 詐騙持續惡化，衍生囚禁、凌虐求職者致死層出不窮，警政署祭出重罪究辦、加強通報、下架貼文及清查失蹤人口、警示帳戶、旅宿業共六大作為，今年還恢復「春安工作」查緝詐欺評核；基層認為人頭戶有犯罪市場需求，且詐團也過年，年節加強偵查難根除。

刑事局統計詐欺案，去年發生2萬9702件、財損69億元，超越前年2萬4724件、財損56億元（台幣，以下同），件數最多依序為假網路拍賣、假投資及解除分期付款，其中假投資快速上升，財損最高，去年發生6600件，騙走超過34億元。

詐騙集團 以投資股票、虛擬貨幣、博弈網站、期貨外匯等，誘使匯款至人頭戶後斷絕聯繫。因銀行發現資金有異會致電照會開戶人、向臨櫃提款者關懷提問，詐團也怕被人頭、領款車手「黑吃黑」或檢舉，變相開始囚禁人頭逼領贓款，要求在銀行照會時稱「正常使用」，且開戶人臨櫃提款容易過關，待人頭戶全因涉詐被警示才釋放，避免囚禁地點曝光。

詐團在臉書 「偏門工作」社團貼文徵才「收簿」，約出面試控制行動，警方去年7月27日至12月18日，查獲人頭被拘禁57件、犯嫌245人，多達236人被害。檢警觀察，被害人被放走多不敢報案，且多數明知「偏門工作」，自願「賣簿」賺錢不會報案，案件黑數多。

新北警方去年11月查獲詐團拘禁61人，其中3人死亡，震驚社會。官警說，詐團一般一次只拘禁1至3人，可能為衝高獲利大量收人頭，集中管理降低看守成本，有人被關一個多月，人數爆滿不易管理，情勢逐漸失控。

警政署每天比對失蹤人口、警示帳戶，要求受理失蹤人口時清查帳戶是否警示，查訪旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租房，增房屋出租者、房仲管理人通報機制，以質押人口罪究辦相關案件，並通報臉書公司下架貼文；今年春節加強重要節日安全維護工作，打詐也成重點工作。

員警認為，六大作為多是打擊面，「春安復辟」只是走回「數字迷思」老路，詐團需人頭收款，警察永遠抓不完，應加強法規及銀行管理防堵，「人頭戶不解決就無法打詐」。