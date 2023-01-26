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前晚夢到頭獎 新婚夫妻「張張中獎」抱回百萬

記者巫其倫／台北26日電
民眾過年必買刮刮樂，除了「2000萬超級紅包」外，「1200萬大吉利」也頗夯，過年期間已有不少人幸運刮出百萬台幣獎項。（本報資料照片 ）
民眾過年必買刮刮樂，除了「2000萬超級紅包」外，「1200萬大吉利」也頗夯，過年期間已有不少人幸運刮出百萬台幣獎項。（本報資料照片 ）

民眾過年必買刮刮樂，除了「2000萬超級紅包」外，「1200萬大吉利」也頗夯，過年期間已有不少人幸運刮出百萬台幣獎項。台彩25日分享，有年約30歲的懷孕新婚夫妻夢到刮刮樂中頭獎，決定買刮刮樂試手氣，沒想到張張中獎，且幸運刮中「1200萬大吉利」百萬獎金，將作為小孩未來的教育基金。

台彩指出，根據新北市蘆洲區民義街49號1樓「 松強商店」描述，日前有對年約30歲的新婚夫妻，當天到親戚家走春路過彩券行，想起前一晚夢到刮刮樂中了頭獎，於是決定試試手氣。

該夫妻當時挑選200元(台幣，下同)、300元、500元、2000元的刮刮樂，結果張張都中獎，兩人決定用結婚紀念日挑了張「1200萬大吉利」，竟幸運刮中100萬元，夫妻興奮的拿出懷有兔寶寶的超音波照與彩券行何小姐分享喜悅，表示要將百萬獎金作為小孩未來的教育基金。

「1200萬大吉利」最高頭獎獎金1200萬元共有6個，二獎100萬元有175個，頭獎與二獎將項個數皆為歷年發行新高，還有225個三獎1萬元。

台彩指出，截至1月23日止，1200萬大吉利6個頭獎1200萬元尚未被刮出，而175個100萬元已刮出14個，仍有161個待送出。

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