我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

國運籤 鎮瀾宮「中上」拚合作 朝天宮「不太好」凡事保守

台灣新聞組／台北25日電
大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）
大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）

台中大甲鎮瀾宮24日晚抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中上籤「薛仁貴救駕」，鎮瀾宮董事長顏清標說，人口的國運籤是要大家要合作，救駕合作就會成功，不要再紛紛擾擾；雲林北港朝天宮24日晚也抽出六支公籤，朝天宮董事長蔡咏鍀直言人口籤和兩年前一樣，看起來不太好，鼓勵民眾今年保守行事。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今年抽出人口籤是已亥，薛仁貴救駕，「福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得平安。」他說這支籤，國運是行銷突破年，營運國際化，今年面對阻力變化大，每個企業要積極穩健，再力求突破，在本業競爭基礎上才能提升，一起團結走過困境。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）
大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）

鎮瀾宮兔年「雨水」、「早冬」、「允冬」也都屬於中上籤，顏清標說今年雨水足，有雨水對務農的農民是好事，有好的收成，包括台中大肚山種花生，一定要有雨水才能收成；而人口的國運籤，就像老師說的要大家要合作，薛仁貴救駕，大家要很拚，救駕合作就會成功，不要紛紛擾擾。

北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影）
北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影）
北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影）
北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影）

雲林縣北港朝天宮24日晚子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓迎接媽祖聖駕回宮，隨後開聖籤抽公籤，人口籤抽中第59籤癸酉「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨」。

蔡咏鍀說，今年整體運勢看起來不佳，人口籤抽得不太好，和兩年前疫情嚴重時抽到的一樣，會影響各方面發展，水的部分看起來不夠充足，五穀、港運看似不錯，但仍有變數，所以大家凡事都要保守一點，做生意的也不要太衝刺。

西螺福興宮董事長楊文鐘（左四）25日子時抽出國運籤、人口籤、五穀籤及六畜籤。（圖...
西螺福興宮董事長楊文鐘（左四）25日子時抽出國運籤、人口籤、五穀籤及六畜籤。（圖：西螺福興宮提供）

雲林縣西螺福興宮也由董事長楊文鐘抽出國運籤等四支公籤，國運籤抽中第27籤「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂。財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。」楊文鐘說，這支是中上吉籤，籤意內容為需審慎決策時，可以多方思考，自然而然會有權衡之計、迎刃而解。

雲林縣西螺福興宮國運籤抽中中上籤，寓意做審慎決策時多方思考即可迎刃而解。（圖：西...
雲林縣西螺福興宮國運籤抽中中上籤，寓意做審慎決策時多方思考即可迎刃而解。（圖：西螺福興宮提供）

疫情 教育

上一則

馬英九高雄走春 八字賀詞有新解增「催生」

下一則

蔡英文春節視察國軍 顧立雄陪同

延伸閱讀

人口老化更要投資 寂寞商機藏這裡

人口老化更要投資 寂寞商機藏這裡
台灣各地國運籤抽出 南部上上籤 北部中吉籤

台灣各地國運籤抽出 南部上上籤 北部中吉籤
洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節

洛縣「小台北」大屠殺 警方公布更多案發細節
老人中心提供語言服務 市議會過關

老人中心提供語言服務 市議會過關

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告