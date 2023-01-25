國運籤 鎮瀾宮「中上」拚合作 朝天宮「不太好」凡事保守

大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）

台中大甲鎮瀾宮24日晚抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中上籤「薛仁貴救駕」，鎮瀾宮董事長顏清標說，人口的國運籤是要大家要合作，救駕合作就會成功，不要再紛紛擾擾；雲林北港朝天宮24日晚也抽出六支公籤，朝天宮董事長蔡咏鍀直言人口籤和兩年前一樣，看起來不太好，鼓勵民眾今年保守行事。

解籤老師台灣陽宅教育 協會理事長周建男說，今年抽出人口籤是已亥，薛仁貴救駕，「福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得平安。」他說這支籤，國運是行銷突破年，營運國際化，今年面對阻力變化大，每個企業要積極穩健，再力求突破，在本業競爭基礎上才能提升，一起團結走過困境。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標24日晚抽出國運籤。（記者游振昇／攝影）

鎮瀾宮兔年「雨水」、「早冬」、「允冬」也都屬於中上籤，顏清標說今年雨水足，有雨水對務農的農民是好事，有好的收成，包括台中大肚山種花生，一定要有雨水才能收成；而人口的國運籤，就像老師說的要大家要合作，薛仁貴救駕，大家要很拚，救駕合作就會成功，不要紛紛擾擾。

北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影） 北港朝天宮24日晚迎接媽祖聖駕回宮，並抽出癸卯年公籤。（記者黃于凡／攝影）

雲林縣北港朝天宮24日晚子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓迎接媽祖聖駕回宮，隨後開聖籤抽公籤，人口籤抽中第59籤癸酉「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必定成會合，財寶自然喜相隨」。

蔡咏鍀說，今年整體運勢看起來不佳，人口籤抽得不太好，和兩年前疫情 嚴重時抽到的一樣，會影響各方面發展，水的部分看起來不夠充足，五穀、港運看似不錯，但仍有變數，所以大家凡事都要保守一點，做生意的也不要太衝刺。

西螺福興宮董事長楊文鐘（左四）25日子時抽出國運籤、人口籤、五穀籤及六畜籤。（圖：西螺福興宮提供）