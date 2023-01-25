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陸疫情高峰已過 金馬小三通入境 確診首掛零

記者楊雅棠／台北25日電
自中國大陸入境旅客陽性率持續下探，尤其金馬入境陽性率首次掛零。(本報資料照片)
自中國大陸入境旅客陽性率持續下探，尤其金馬入境陽性率首次掛零。(本報資料照片)

自中國大陸入境旅客陽性率持續下探，尤其金馬入境陽性率首次掛零。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，入境陽性率持續處於低點是目前趨勢，與大陸疫情已過高峰的情況一致。但後續是否擴大實施小三通，開放非金馬地區民眾，將由陸委會進行專案檢討後決定。

為因應防疫措施大解封，自1月1日起，針對自大陸入境旅客全面執行唾液PCR篩檢至1月31日。目前機場採檢陽性率最高為新制實施首日，自桃園機場、松山機場等處入境陽性率高達25%，之後陽性率雖略有起伏，但趨勢一路下降。

指揮中心昨公布1月22日自大陸來台旅客採檢情形，桃園、松山機場合計904人入境，其中25人陽性，陽性率為2.8%。而從金馬春節交通專案入境旅客，金門水頭碼頭採檢20人，無人陽性。

小三通自2020年疫情中斷後，於今年1月7日至2月6日採「金馬地區民眾春節交通專案」方式復航，但對象只限金馬地區民眾和陸配。是否隨著金馬來台旅客零確診擴大開放對象，羅一鈞表示，將由陸委會召集相關單位做細部討論。

本土疫情則持續下降，昨新增1萬4673例本土個案，較上周同日少4000多例，下降約25.4%；另新增24例死亡及46例中重症。

本土死亡個案為17男、7女，年齡介於60多歲至90多歲，其中22例具慢性病史、16例未接種三劑以上疫苗，無特殊死亡個案。去年至今累計4萬2743例中重症個案，其中1萬5288例死亡。

對於台灣疫情春節期間一路降低，羅一鈞表示，昨天起部分醫療院所陸續恢復看診，確診者可能這兩天才會通報，因此要看今、明兩天確診數是否回補，才能評估未來的疫情發展。

疫情 機場 疫苗

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