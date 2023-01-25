我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

強風不止…台中樹倒壓傷人 月津港燈節藝術品被吹壞

台灣新聞組／台北25日電

台中昨吹起強風，中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有三人受傷送醫，倒樹占滿道路，還有路牌、招牌都被強風吹倒；高雄強風也造成四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，嘉義風力大於六級，文化路夜市工地圍牆傾斜倒塌。因風力太強，台中港昨也二度封港。

台中市前晚開始即強風不斷，昨中午有工地鷹架被強風吹落，幸未壓到人；下午近3時又有路樹倒塌道路，壓傷一名機車騎士，倒樹占滿道路，另一輛機車來不及閃躲也撞上，導致三人受傷，其中兩人自行脫困，另一人由救助人員搬移樹木救出，三人均送醫治療。另，沙鹿區和大甲區都有路牌、招牌被強風吹落，掉在地面。

台中港務分公司表示，台中港昨受東北季風影響，航管中心清晨5點30分測得港外風速達每秒24.43公尺，已超過進港領航平均風力達每秒20公尺約八級風上限，「封港」暫停船舶進港；下午1時10分因風速減弱恢復進港，但下午3時20分再因風力逐漸增強，再度暫停船舶進港領航作業，許多貨輪無法進港。

高雄昨早強風不斷，不僅有廣告招牌被吹落，輕軌施工路段的四層樓廣告帆布也被吹到鬆脫，在空中亂飄，左營警分局獲報後封路交管，通報業者、工務局到場拆除。嘉義文化路夜市昨陸續傳出工地烤漆鋼板圍牆、採光造型浪板遭強風吹起搖搖欲墜，嚇壞民眾，警消獲報合力排除。

台南昨強風猛吹，鹽水「月津港燈節」展出藝術品也因此受損，文化局檢視共有五件，已經拖往岸邊搶修中，將視天候狀況，決定後續何時恢復展出。

上一則

麥卡錫春季訪台？侯友宜：歡迎國際友人

下一則

春節連假寒流發威 宜蘭飄雪了 南部下探7度

延伸閱讀

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風
冬季最強寒流襲南韓 濟州機場476航班取消逾4萬人受困

冬季最強寒流襲南韓 濟州機場476航班取消逾4萬人受困
暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電
冷鋒冰雹強風過境後 德州今午重現陽光

冷鋒冰雹強風過境後 德州今午重現陽光

熱門新聞

李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

2023-01-19 03:20
台灣一名李姓旅客透過訂房網站訂房，卻未依約入住，造成日本湯布院村湯屋飯店損失23萬餘日圓。(取材自ゆふいん椿官網)

台男放鳥日本旅館 食材被迫報廢 員工怒：台灣人不是這樣的

2023-01-23 03:30
台日混血的「鈴木」徒步環台，順道探視阿公的影片，獲得極大回響。（取材自YouTube）

獨自變老≠可憐沒人愛 台灣迎接「超單身世代」

2023-01-23 13:46
前總統馬英九20日到台北市興隆市場買年菜、也沿路發紅包袋及春聯。（記者程遠述／攝影）

賴清德「台主權獨立說」 馬英九：沒有國家叫台灣

2023-01-19 22:49
外交部長吳釗燮（右）接受英國Sky News新聞台亞洲特派員Helen-Ann Smith（左）專訪。 （民眾黨團提供）

習近平恐試圖歷史留名 吳釗燮曝「這年」是侵台可能時間點

2023-01-19 07:53
台總統蔡英文在臉書分享年夜飯，卻遭到批評是享用法國大餐。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文年夜飯遭酸法國大餐 府：大過年不要造謠說謊話

2023-01-22 12:14

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告