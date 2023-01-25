強風不止…台中樹倒壓傷人 月津港燈節藝術品被吹壞

台中昨吹起強風，中午先吹倒工地鷹架，下午又有路樹倒塌，壓傷一名機車騎士，另一輛機車來不及閃躲也撞上，共有三人受傷送醫，倒樹占滿道路，還有路牌、招牌都被強風吹倒；高雄強風也造成四層樓廣告帆布被吹到鬆脫，嘉義風力大於六級，文化路夜市工地圍牆傾斜倒塌。因風力太強，台中港昨也二度封港。

台中市前晚開始即強風不斷，昨中午有工地鷹架被強風吹落，幸未壓到人；下午近3時又有路樹倒塌道路，壓傷一名機車騎士，倒樹占滿道路，另一輛機車來不及閃躲也撞上，導致三人受傷，其中兩人自行脫困，另一人由救助人員搬移樹木救出，三人均送醫治療。另，沙鹿區和大甲區都有路牌、招牌被強風吹落，掉在地面。

台中港務分公司表示，台中港昨受東北季風影響，航管中心清晨5點30分測得港外風速達每秒24.43公尺，已超過進港領航平均風力達每秒20公尺約八級風上限，「封港」暫停船舶進港；下午1時10分因風速減弱恢復進港，但下午3時20分再因風力逐漸增強，再度暫停船舶進港領航作業，許多貨輪無法進港。

高雄昨早強風不斷，不僅有廣告招牌被吹落，輕軌施工路段的四層樓廣告帆布也被吹到鬆脫，在空中亂飄，左營警分局獲報後封路交管，通報業者、工務局到場拆除。嘉義文化路夜市昨陸續傳出工地烤漆鋼板圍牆、採光造型浪板遭強風吹起搖搖欲墜，嚇壞民眾，警消獲報合力排除。

台南昨強風猛吹，鹽水「月津港燈節」展出藝術品也因此受損，文化局檢視共有五件，已經拖往岸邊搶修中，將視天候狀況，決定後續何時恢復展出。