春節連假寒流發威 宜蘭飄雪了 南部下探7度

拉拉山24日下午下起混合的冰霰及小雪，民眾紛紛拍照留念。（圖：拉拉山恩愛農場提供）

春節連假寒流發威，全台冷颼颼。中央氣象局表示，未來台灣地區受到兩波冷空氣影響，第一波持續到26日清晨，白天會稍回暖，27日又有另外一波冷空氣南下；最冷時間落在昨晚到今天清晨間，台南以北、東部宜蘭花蓮地區約攝氏7到10度，沿海空曠地區會再低2到3度，最低溫 可下探4度，民眾要做好保暖工作。

氣象局持續針對全台發布低溫特報，嘉義以北地區及外島金門馬祖為「橙色燈號（非常寒冷）區域，有6度以下的機率；台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「黃色燈號（寒冷）」區域，有10度以下的機率。

宜蘭縣大同鄉南山部落昨晚飄雪，除了在台中交界處的思源埡口降下今年以來的第一場雪，南山村市區也是雪花飄飄，民眾驚喜大叫「下雪了」，還有人開直播與親友分享。北部拉拉山昨上午也降雪；苗栗縣加里山頂草木及地面結冰。

台北地區昨天約10度低溫，有民眾拍下台鐵 公告大漢溪橋有2至3公分斷軌，僅單線供雙向通行，台鐵表示，由於天氣太冷導致軌道斷裂，下午已先行固定恢復雙向通行，夜間再進行軌道更換。