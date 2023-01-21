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睽違23年 台灣燈會重返北市

記者周湘芸／台北21日電
台灣之光奧運金牌選手郭婞淳為主燈「玉兔壯彩」表演生動的表情，郭婞淳手上拿著小提燈「大展虹兔」。（記者蘇健忠／攝影）
台灣之光奧運金牌選手郭婞淳為主燈「玉兔壯彩」表演生動的表情，郭婞淳手上拿著小提燈「大展虹兔」。（記者蘇健忠／攝影）

2023台灣燈會」2月5日至2月19日於台北市點亮，除是為台灣國境開放後首場大型觀光活動，也是時隔23年後再重返北市，市府預估參觀人數將達1000萬人次，帶動台幣210億元（約6.8億美元）經濟效益。北市長蔣萬安與交通部長王國材日前共同揭開主燈「玉兔壯彩」樣貌，靈感結合台灣之光「晶圓產業」概念。

蔣萬安說，台灣燈會今年共3大舞台區、200場次國內外表演，以城市廊道串連，12行政區都有主題燈飾，更讓作品進入實體東區商圈店家，融入大街小巷，不只照亮台北也閃耀全國。另外，今年玉兔造型主燈對他來說也別具意義，因為他除了大兒子是兔寶寶，今年也將再迎接1名兔寶寶。

交通部觀光局說，今年台灣燈會於元宵節2月5日當晚7點開燈，主燈Robot造型科技玉兔身著太空裝，總高22公尺，每半小時展演1場燈光秀，並由金曲音樂人陳建騏創作主題音樂。

另外，每年受小朋友期待的小提燈，以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中的白兔為發想，設計「大展虹兔」搭配LED燈「1兔2用」，除可作為提燈外，也可組裝成戴在頭上的兔耳朵，民眾可於燈會現場排隊領取，或至台灣燈會官網線上預約。

王國材說，台灣燈會2001年起移師各縣市，時隔23年再重返北市，將點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品將布滿高樓建築與巷弄間。

主燈區在國父紀念館，由國寶書法家張炳煌為主燈題字「玉兔壯彩」，代表月光吉祥、光輝明亮，。主燈設計則由知名藝術家李明道操刀，靈感來自台灣晶圓產業，並邀奧運金牌郭婞淳透過臉部動作技術為玉兔演繹表情。

台北市長蔣萬安（左）、交通部長王國材（右）日前出席「2023台灣燈會」主燈「玉兔...
台北市長蔣萬安（左）、交通部長王國材（右）日前出席「2023台灣燈會」主燈「玉兔壯彩」造型發表，蔣萬安特別戴上兔耳造型。（記者蘇健忠／攝影）

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