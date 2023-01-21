110年蒸汽火車 阿里山林鐵復駛

阿里山21號蒸汽火車復駛，鐵道迷爭相拍照。（記者魯永明／攝影）

已有110年歷史的阿里山 林鐵國寶級21號蒸汽火車，是首輛28噸蒸汽火車，在1976年退役後送嘉義公園展示，2019年送廠修復18個月，去年底在林務局及文化資產管理處舉辦林鐵通車110周年之際，這輛百年歷史的21號蒸汽火車復駛，鐵道迷興奮見證蒸汽火車風華再現。

「嘟！嗚！21號蒸汽火車重新冒煙復駛了，好開心！」黑色21號老火車機關頭拖3節檜木車廂，乘載百年林業歷史與國民記憶，與阿里山林鐵同壽，鐵道迷人手1台手機 、相機，有如迎接巨星猛拍，歡迎它重磅回歸，今年阿里山林鐵全線通車，未來行駛到阿里山遊樂區。

1912年製造的Shay21號蒸汽火車，是阿里山林鐵首輛28噸蒸汽火車，運送木材64年，1976年退役後送嘉義公園展示，老火車動態保存有許多創新特色，包括維持燃煤動力系統，使用符合環保法規生質煤炭、不冒黑煙及鍋爐採用傳統工藝擴管技法等，甚至還培養專業維修人才。

資深司機員翁幸昭說，21號與其他同車款最大不同是，車頭附掛鐵製郵政桶「愛情限時信」，因當時阿里山公路未開通，信件交送仰賴21號火車，當時他在運轉室值勤，還發現寫著「台灣總督府」字樣的壓力表。

當年駕老火車的退休 司機員呂文聲表示，蒸汽火車燃燒煤炭要達120度，需4分鐘後才能啟動，從嘉義車站到阿里山要6小時，一定要換人開，否則車廂高溫實在受不了。

林鐵暨文資處說，1912年阿里山林鐵Z字形路段開闢，原18噸Shay蒸汽火車無法負荷高達千分之66.7陡坡，於是從美國Lima公司購入28噸蒸汽火車編為21號，也是第一輛28噸蒸汽火車，是世界鐵道珍貴遺產。