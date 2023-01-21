台南2大沙洲退縮 潟湖恐陸化

失控的海岸線 台南七股潟湖外的青山港汕與網仔寮沙洲原連在一起，已出現破口。網仔寮沙洲今年剛植樹，已有部分遭浪潮破壞，沙腸袋本應立在沙灘上固沙，減少海水衝擊力，現已有部分已沒在水中。（圖：晁瑞光提供）

台南市3年來雖未受颱風侵襲，但從北門區雙春海濱、將軍區青山港汕到七股區網仔寮沙洲卻持續退縮，環保團體觀察，網仔寮沙洲已有半數植被消失，今年新植的木麻黃也有部分因海水侵入而死亡。水利署第5河川局表示，正進行雙春海濱養灘，明年初完工；市府水利局也表示，會持續疏濬七股潟湖及在沙洲植林，守護海岸線。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，今年多次到曾文溪與急水溪間的海岸勘查，並以空拍機拍攝，對照不同時間的長期變化，發現七股潟湖外的兩大沙洲，網仔寮沙洲及青山港汕持續被浪潮沖平，向內退縮，過去這兩個沙洲是連在一起，如今已出現缺口。

網仔寮沙洲的防風林因沙洲退縮，僅剩一半還留存，即使今年剛種的木麻黃，已有部分因海水侵入而死亡，公部門的養灘、植被趕不上退縮的速度。

較為瘦長的青山港汕已有部分被浪潮沖平，海水直接越過沙洲往內陸魚塭而去，所能發揮的阻擋功能已逐漸失去，目前七股潟湖淤積持續，學者預測7年後將陸化，隨著兩大沙洲的退縮，更令人憂慮。

水利局長韓榮華說，台江國家公園管理處與慈心文教基金會合作，去年於網仔寮汕植被3萬6000棵、今年2萬棵，明年2萬棵。第5河川局指出，雙春海岸內縮嚴重，採用生態及編籬定沙工法養灘，目前進度約90%，養灘土方共7萬立方公尺，將沙放置潮位上，降低海浪侵蝕，防止沙源流失，預計明年1月底前完工。