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國土計畫 不能流於口號

記者鄭惠仁

過去曾文溪等河川出海口因泥沙會被大雨沖刷下來，出海口都會有淤沙，現在不僅出現沒淤沙的現象，反而是沙灘退縮，急水溪到曾文溪間的海岸就很明顯，不但是極端氣候下的明證，更凸顯保護魚塭、紅樹林等緩衝帶的重要性，國土計畫不能流於口號，對於魚塭、紅樹林、農田等緩衝帶該如何實質保護，維護海岸安全，政府應該重視。

過去河川出海口，每遇大雨就會從上游夾帶大量泥沙而下，台南市曾文溪出海口最為明顯，過去也都會在下游疏濬淤沙，但近年來不但出海口沒有淤沙，反而是沙灘內縮，防風林逐漸失守。

台南社大研究員晁瑞光分析，就台南海岸地形來說，沙洲、紅樹林是守護海岸的重要防線，隨著沙洲逐漸退縮，七股潟湖的重要防線也拉警報。前天東北季風強勁，根據漁民反映，七股潟湖外浪潮高近3公尺，已逼近網仔寮沙洲防風林，更越過青山港汕低平處，這都是氣候變遷的實證。

目前七股等沿海地區許多開發案如火如荼進行，魚塭陸續被填平、紅樹林也遭破壞，水文也在改變，這些本來都是未來抵擋急遽氣候變遷的緩衝帶，應在兼顧經濟發展中維持一定的農漁牧地形，減少破壞，不要讓國土計畫成為口號。

台南市府水利局長韓榮華解釋，青山港汕、網仔寮沙洲位於台江國家公園內，屬於國土保育地區第3類，回歸國家公園法管制，僅能採生態工法，包括以沙腸袋等非混凝土物來固定沙源，隨著急遽氣候變遷可能帶來的影響，會在國土計畫下就緩衝帶的設置，做更妥適規畫。

不過，海岸退縮已是事實，防止擴大為當務之急，市府也應未雨綢繆，拿出更積極行動與策略，守住海岸第1道防線，方不失市民對市長黃偉哲順利連任的期待。

氣候變遷

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