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彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

台幣去年貶8% 25年來最大跌幅

記者廖珮君／台北20日電

虎年匯市19日封關。新台幣以30.368元兌1美元、小貶3.5分封關，金虎年全年累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%，是1998年牛年匯市封關重貶19.08%後、25年來最大跌幅。

回顧金虎年匯率走勢（即2022年2月7日至2023年1月19日），受美國聯準會強力升息衝擊，使台幣兌美元從年初的27元「2」字頭，一路重貶，最低貶破30元到32.319元的低點，高低震盪超過4.5元，虎年封關貶幅也逾8%。

匯銀人士說，台股提早兩天封關，外資幾乎放大假，市場以進出口商實質拋匯為主，使19日台幣以30.35元開出後，最高僅觸及30.336元，最終以小貶3.5分收場，匯市交投清淡，成交量僅約7.2億美元，年後市場率先聚焦美國聯準會2月決議。

新台幣匯率虎頭蛇尾，兔年有望「先蹲後跳」嗎？市場認為，美國2023年利率走勢最為關鍵，一旦美國停止升息、美元走弱，資金可望從美元撤離，資金將湧向有投資機會的亞洲新興市場，可大幅減輕台幣貶值壓力。

台幣是否有機會重返「2」字頭？另一家匯銀則說，後市台幣匯率有兩大利多、一大利空，利多是一旦美國停止升息、甚至市場出現降息預期時，可望加速台幣反彈，最可能的時點會落在2023年下半年。

另一利多則是中國大陸解封後、可望帶動民間消費，吸引資金進駐，人民幣走強可望帶動包括台幣等亞幣走揚。

唯一利空變數則是台灣經濟基本面，台灣景氣出現藍燈，2023年經濟成長力道趨緩，恐會壓抑台幣升值力道，利多利空交錯也會讓新台幣兔年高低震盪幅度拉大。

2023 匯率 升息

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