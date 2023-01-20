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全台1790露營場 9成非法待查

記者周湘芸／台北20日電
全台露營場近九成都非法，交通部雖輔導業者合法化，至今申請率卻僅百分之二，通過審核者更是掛蛋。圖非當事場地。（記者陳正興／攝影）
全台露營場近九成都非法，交通部雖輔導業者合法化，至今申請率卻僅百分之二，通過審核者更是掛蛋。圖非當事場地。（記者陳正興／攝影）

露營活動蔚為風潮，但根據交通部觀光局統計，截至去年12月底，全台1790處露營場中非法（含待清查）就有1599處，高達近九成，交通部去年7月為此發布「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地的微型露營場合法化，但截至去年底僅26家申請，且都還在土地容許審查，通過家數掛蛋。

非法露營場最多縣市依序為南投縣、新竹縣、苗栗縣和桃園市，非法樣態主要為違反土地使用、土地取得等相關法規。此外，去年底馬來西亞一處無照露營地被土石流掩埋，造成多人死亡，全台也有148處露營場位於環境敏感區。

交通部去年7月訂定「露營場管理要點」，輔導面積未達1公頃農牧用地及林業用地露營場合法化，但全台這類微型露營場約占7成，截至去年底僅26家提出輔導申請，申請率2%，且沒有露營場通過審查。

有新竹縣露營業者認為，露營地合法化最重要是先修法，很多法條都是沿用多年前規定，放到現在窒礙難行，限制太多，輔導政策形同虛設。

他還說，合法化最難的是水保問題，從設計、送審到施工要花上百萬台幣，業者多半不願意申請；此外，不少露營場位於原住民保留地，但原保地不能買賣持有，也不得於銀行抵押貸款，只能借用人頭簽署使用權利，用地取得是難題。

中華民國露營觀光產業聯盟總會秘書長謝志懋說，觀光局雖訂有要點，但相關管理辦法、細則沒出來，地方政府不敢貿然通過，業者送件後只會被擋下，希望觀光局盡快討論出細則。

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