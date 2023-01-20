共諜案檢抗告 羅志明、夏復翔裁定羈押禁見

前立委羅志明、退役少將夏復翔（右），昨天被法院裁定羈押禁見。（記者張議晨／攝影）

台聯前立委羅志明與海軍退役少將夏復翔被控涉入共諜案，法院日前裁定交保；檢方提抗告成功，高雄地院19日重開羈押庭，認為兩人有多次出境紀錄，證據顯示兩人安排退將、親友赴中國大陸行程高度宣傳統戰，在農曆年前裁定羈押禁見，在看守所也不准閱報、看電視。

檢調查出，羅志明、夏復翔從2013年起就遭中共 吸收，利用政界、軍方人脈優勢，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退役將領，前往大陸接受招待，安排赴陸的親友也接觸陸方統戰組織，相關食宿費用均由陸方埋單。

檢調5日搜索兩人公司、住處，帶回21人，其中羅志明、夏復翔、夏妻、海軍前中將徐忠國、羅志明前助理等5人列被告，檢方複訊後，徐以10萬台幣（約3300美元）交保、夏妻5萬元交保，羅的前助理則請回。

法官認為全案發生在2013年至2019年間，相關證物已查扣，交保、限制住居、出境、出海已足以產生心理壓力，諭知羅、夏兩人交保；夏當時還在庭上落淚。

羈押庭開約3小時，法官認為，羅、夏兩人雖不認罪，但檢方所提證據，兩人涉為大陸發展組織，且兩人涉案期間有多次出境紀錄，還有親屬居住國外，有充足經濟能力、海外人脈可供其依靠，有極高逃亡可能性。