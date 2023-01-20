蘇貞昌卸任前再拍板 開放跨國同婚 僅排除中國大陸

內政部19日同意開放跨國同性婚姻，據函文內容，除了中國外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌19日請辭，卸任前拍板台灣開放跨國同性婚姻；內政部 19日發函給各單位督導戶政事務所辦理，據函文內容，除了中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚。

台灣於2019年5月17日於立法院三讀過「司法院釋字第748號解釋施行法」的同性婚姻，成為亞洲第一個、世界第27個實行同性婚姻的國家。不過跨國婚姻的訴訟卻屢見不鮮，由於台灣同婚只承認也通過同婚的國家，所以不少跨國同志 伴侶無法登記結婚。

政院官員說，近年來有多項法律訴訟結果均承認跨國婚姻合法，蘇貞昌認為不得不面對，後經與司法院商量，由政院發布函釋解套，但在把關機制上排除中國（港澳除外）並且同異性婚姻都需面談。

內政部函文指出，應可認「不得否定使相同性別兩人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，已成為台灣公共秩序之一部分。

而為避免個案認定不一，出現不合理差別待遇，函文指出，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予向戶政機關辦理結婚登記。

對於政院拍板跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第8條規定，民進黨立委范雲在也臉書 表示，這對同志伴侶都可以在台灣合法結婚，合法成家，這是台灣展現人權價值，體現性別平等的又一大步。

鏡周刊報導，包括台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、彩虹平權大平台等同志與人權團體，昨晚也發出聯合聲明，表示雖然對於兩岸同性伴侶無法在這一波改革後結婚感到遺憾，不過他們也了解能走到這一步，身處在不同政治與公務部門的夥伴已經盡了極大努力。

聲明也恭喜所有可以結婚的跨國同性伴侶：「今年真的是我們最後一次分開過年，明年開春我們就可以順利結婚了！接下來我們會繼續攜手陪伴兩岸伴侶直到可以順利結婚的那一天。」