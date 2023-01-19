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純按摩不純？亂掐女同事胸還動嘴咬乳頭 色男下場慘了

記者曾健祐／台中即時報導
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）
李男假借按摩名義約女同事上賓館卻襲胸，法院依性騷擾罪判他4月。示意圖。（取材自ingimage）

台灣台中李姓男子佯稱傳授按經絡技巧約女同事上賓館，事前再三保證「純按摩、不會越軌」，卻趁她仰躺時伸手搓胸、用嘴舔乳頭，害對方嚇到跳起逃離，李事後辯稱以為她也有意思，是自己誤判等語，但法院不採信，認為女子並無和他進一步意思，一、二審都依性騷擾罪判他4月，全案確定。

檢警調查，李男聽聞女子想學習經絡按摩，2021年10月10日就假借教學約她到彰化某賓館開房間，對方深覺不妥但李一再保證「純粹按摩舒壓，不會越軌」，女子就聽他指示趴上床解開胸罩，李見狀趁女子疏於防備，竟直接伸手搓揉她胸，又猝然先開胸罩吸她乳頭，對方嚇到報警提告。

彰化地院一審時，李否認性騷，辯稱當天互相按摩，還稱女子自己脫下胸罩，幫她按胸時對方也沒說不要就以為她有意思，結果用嘴碰胸她就突然跳起來。李還說「我們這個年代的人，若這情形，男生也會覺得女生有意思」，認為自己是誤判。

女子證稱，李約她去賓館並稱「相信他的人格」，自己想說應是純按摩而已就相信他，但進房李一下叫她去洗澡、一下又要求關燈但自己都拒絕，李還要她說趴著轉正面脫掉胸罩，她覺得不妥僅鬆開而已，卻遭李伸手揉胸、嘴巴吸咬乳頭，她嚇到大喊「不要碰我」。

一審認為，李和女子非男女朋友僅前同事關係，當天到賓館也是為按摩教學，依照常情按摩不需用嘴巴去碰乳頭，且女子被脫胸罩時也明確拒絕，不採信李男辯詞，依性騷擾罪判他4月徒刑，得易科罰金。

李不服上訴，仍主張按摩女子胸部時對方沒反抗，認為彼此都單身，以為女子不排斥和他進一步，自己主觀認知錯誤才觸法，請求撤銷改輕判。

台中高分院二審查，女子指證歷歷，遇害過程飽受驚嚇，且和李身為同事期間無男女情份，李也多次供述稱「我的頭靠下去想舔她胸，她就跳起來跑掉」，可見女子並非有進一步意思，認為李上訴無理由，一審認適用法、量刑均無違誤，予以駁回。

性騷擾 按摩女

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