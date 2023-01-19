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周玉蔻瞎扯緋聞 NCC重罰民視300萬 董座也罰20萬

台灣新聞組／台北19日電
周玉蔻在廣播節目「新聞放鞭炮」說，「新的一年，我要改邪歸正，不要敗壞社會風氣」。(本報資料照片)
周玉蔻在廣播節目「新聞放鞭炮」說，「新的一年，我要改邪歸正，不要敗壞社會風氣」。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻去年9月在政論節目影射前中國小姐張淑娟緋聞，張赴北檢含淚提告，國家通訊傳播委員會（NCC）接獲143件民眾投訴。NCC昨決議重罰民視300萬元（台幣，下同，約10萬美元）是單一節目被罰最高金額紀錄，民視董事長王明玉也因節目違規挨罰20萬元，創下台灣電視新聞史上首位因節目違規挨罰的董事長。

周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」說，「新的一年，我要改邪歸正，不要敗壞社會風氣」。民視則表示，目前尚未收到NCC來函，暫不回應。

此外，NCC指出，寶島新聲廣播電台2021年6月29日「新聞放鞭炮」節目，主持人周玉蔻於節目中使用殺、炸等威脅用語，除可能引發閱聽人恐懼，也恐造成模仿效應致妨害公共秩序，處罰鍰9000元。

NCC表示，周玉蔻去年在民視政論節目「辣新聞152」中，連續多日討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，使張小姐暴露於公眾議論中。此外，周提及眷村議題時，涉及汙名化或歧視特定族群，並對特定候選人語帶威脅，也不利公共事務討論。

NCC裁決，節目內容揭人隱私，傷害一般社會倫理價值、違反事實查證原則，致使損害公共利益、妨害公序良俗，由於「辣新聞152」同步在民視新聞台、民視台灣台聯播，因此「辣新聞152」節目開罰7案、共300萬元。NCC也指出，民視代表人王明玉對於個人資料之利用，未善盡監督之責，依個人資料保護法第50條，處罰鍰20萬元。

臉書粉專「政客爽」昨貼出周玉蔻遭罰的新聞，表示「普天同慶」，徐巧芯在該則貼文下留言「爽啦我檢舉的」，留言吸引超過三千位網友按讚。

緋聞 歧視 隱私

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