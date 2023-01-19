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去年疫情影響減弱 台失業率降至3.67% 為22年來最低

記者陳素玲／台北19日電

主計總處昨天發布去年12月失業率為3.52%，較去年11月下降0.09個百分點，去年全年失業率平均為3.67%，兩者同創22年最低。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年失業受疫情影響程度比前年弱化，失業率從3.95%降到3.67%，相關失業指標改善很多，目前國內勞動市場呈現穩定情形。

主計總處指出，去年12月就業人數1145.1萬人，較前月增加2.1萬人；服務業部門較前月增加1.9萬人，工業部門則增加4000人。

12月失業人數41.8萬人，較上月減少1萬人、減幅2.34%。其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業有12.9萬人、月減4000人；對原有工作不滿意而失業14.7萬人、月減2000人；因經濟因素（包含業務不振、無法找到工時大於35小時的工作及季節關係）致周工時未達35小時的有19.2萬人，較前月減少1.7萬人。

陳惠欣表示，雖然去年12月因為景氣降溫，出口表現衝擊，但內需不錯，受疫情影響就業部分在去年4、5月影響後，之後陸續改善，中間除季節性因素失業率上升外，去年9月以來連續四個月下降；歷經三年疫情，比疫情前仍高，所以是有改善，但還未到疫情前水準。

她說，整體2022年失業情形受疫情影響程度比2021年弱化，失業率從3.95%降到3.67%；尤其去年下半年隨著管制措施放寬及振興活動，相關失業指標改善很多。

2022年就業人數平均為1,141.8萬人，較前一年減少2.9萬人、0.26%。2022年服務業部門占全體就業人數59.96%，10年來占比上升1.21個百分點，工業部門及農業部門占比則分別下降0.83個及0.37個百分點。

疫情 就業 農業部

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