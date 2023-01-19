我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

26季以來首見負成長 去年經濟成長率2.43% 創6年新低

記者陳素玲／台北19日電
主計總處18日公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為-0.86%。（記者侯永全／攝影）
主計總處18日公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為-0.86%。（記者侯永全／攝影）

主計總處昨天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為負0.86%，終結2016年第二季以來連續26季正成長，減幅也創2009年金融海嘯以來最大；連帶去年全年經濟成長率也從3.06%下修為2.43%，創2017年、六年來最低經濟成長率。

對於未來展望，官員認為要觀察庫存能否在第一季或第二季回到正常水準；另外，歐美對耐久財需求下降經過去年調節後，「下半年出口不會太悲觀」。

主計總處統計，2009年金融海嘯後，台灣曾在2015年第三季至2016第一季出現連續三季經濟負成長。官員說，當時因台灣產業外移，紅色供應鏈崛起，導致2015年第二季到2016年第二季連續五季出口負成長，造成整體景氣下行，後來連續三季經濟成長率負成長。這次則是中斷自2016年第二季起六年多來的經濟正成長，再度出現負成長。

主計總處去年11月29日預測去年第四季經濟成長率為1.52%，並下修去年全年經濟成長率為3.06%但昨天公布最新概估，去年第四季經濟成長率轉為衰退0.86%。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第四季經濟成長率大幅下修，主要是出口遠低於預期，全球需求大降，加上庫存調整持續，以及中國大陸疫情惡化，外貿動能轉弱，第四季以美元計價商品出口較上年同季減8.63%，較預測低4.7個百分點。

吳佩璇說，雖然從出口去向來看，去年第四季台灣對大陸出口衰退15.6%幅度最顯著；以去年全年來看，台對東協及歐美出口都是正成長，只有對大陸及香港是負成長。此外，2021年第四季出口成長高達26%，一來一回就差很大。

台經院研究員邱達生表示，考量歐美通膨仍高，景氣谷底恐拖到第三季，「下半年可期待，也不要太樂觀」。中央大學經濟系教授吳大任則說，台灣對出口依賴太深，受全球景氣影響比各國更大，上半年經濟不易好轉，下半年若要撥雲見日則要觀察美國景氣，但美國貨幣政策要轉向也要等到下半年，若年底有降息，整體經濟才會復甦，出口也才有望好轉，台灣景氣才有可能回溫。

金融海嘯 疫情 供應鏈

上一則

涉賣油給北韓 前綠委之子是金主 還涉多起暴力案

下一則

發現金審查無共識恐延到4月 在野質疑空白授權搶預算

延伸閱讀

台美貿易倡議 鄧振中：有望簽早收協議

台美貿易倡議 鄧振中：有望簽早收協議
中國2022年經濟成長下看2.8% 恐創近50年來次低

中國2022年經濟成長下看2.8% 恐創近50年來次低
中國各省都要拚經濟 海南設定今年GDP增長目標達9.5%

中國各省都要拚經濟 海南設定今年GDP增長目標達9.5%
越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況

越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況

熱門新聞

吳姓男子和詹姓好友的妻子有一腿，詹妻事後懺悔，並表示吳勃起時「生殖器是彎的」，台灣高等法院認定兩人有親密接觸，判吳賠償詹60萬元確定。（示意圖／本報系資料照片）

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

2023-01-16 00:23
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

2023-01-12 07:43
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。記者杜建重／攝影

「什麼都要問美國不叫外交官」 沈呂巡告別式追思者眾

2023-01-12 11:32
有台灣民眾檢舉，在中國註冊的某公司代理中國螺螄粉食品進口台灣，包裝上卻印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

中國螺螄粉銷台灣 包裝印「你是中國人」遭檢舉

2023-01-16 14:01
陳炫劭遭滯留埃及開羅。圖／摘自臉書

買到文物？台影人陳炫劭遭埃及拘留 嘆外交困境國際孤兒

2023-01-11 16:01
恐傷無辜 美國日前宣布售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在灘岸執行區域阻絕。但有專家認為，布雷系統有誤傷平民的疑慮。圖為布雷訓練畫面。圖／取自美國陸軍官網

台灣將成地雷島？ 美售台地雷車及戰防雷 引爆爭議

2023-01-15 16:39

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚