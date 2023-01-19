26季以來首見負成長 去年經濟成長率2.43% 創6年新低

主計總處18日公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為-0.86%。（記者侯永全／攝影）

主計總處昨天公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，受出口嚴重衰退衝擊，大幅下修第四季經濟成長率為負0.86%，終結2016年第二季以來連續26季正成長，減幅也創2009年金融海嘯 以來最大；連帶去年全年經濟成長率也從3.06%下修為2.43%，創2017年、六年來最低經濟成長率。

對於未來展望，官員認為要觀察庫存能否在第一季或第二季回到正常水準；另外，歐美對耐久財需求下降經過去年調節後，「下半年出口不會太悲觀」。

主計總處統計，2009年金融海嘯後，台灣曾在2015年第三季至2016第一季出現連續三季經濟負成長。官員說，當時因台灣產業外移，紅色供應鏈 崛起，導致2015年第二季到2016年第二季連續五季出口負成長，造成整體景氣下行，後來連續三季經濟成長率負成長。這次則是中斷自2016年第二季起六年多來的經濟正成長，再度出現負成長。

主計總處去年11月29日預測去年第四季經濟成長率為1.52%，並下修去年全年經濟成長率為3.06%但昨天公布最新概估，去年第四季經濟成長率轉為衰退0.86%。

主計總處專門委員吳佩璇表示，去年第四季經濟成長率大幅下修，主要是出口遠低於預期，全球需求大降，加上庫存調整持續，以及中國大陸疫情 惡化，外貿動能轉弱，第四季以美元計價商品出口較上年同季減8.63%，較預測低4.7個百分點。

吳佩璇說，雖然從出口去向來看，去年第四季台灣對大陸出口衰退15.6%幅度最顯著；以去年全年來看，台對東協及歐美出口都是正成長，只有對大陸及香港是負成長。此外，2021年第四季出口成長高達26%，一來一回就差很大。

台經院研究員邱達生表示，考量歐美通膨仍高，景氣谷底恐拖到第三季，「下半年可期待，也不要太樂觀」。中央大學經濟系教授吳大任則說，台灣對出口依賴太深，受全球景氣影響比各國更大，上半年經濟不易好轉，下半年若要撥雲見日則要觀察美國景氣，但美國貨幣政策要轉向也要等到下半年，若年底有降息，整體經濟才會復甦，出口也才有望好轉，台灣景氣才有可能回溫。