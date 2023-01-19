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涉賣油給北韓 前綠委之子是金主 還涉多起暴力案

記者張議晨／高雄19日電

民進黨前立委黃仁杼次子黃崇瑋、商人陳詩煥涉嫌與新加坡籍男子郭記成合作，至少賣5000公噸汽、柴油給北韓，被美國衛星監控發現，以違反聯合國制裁懸賞500萬美元通緝郭。高雄地檢署清查黃崇瑋是幕後金主，昨依資恐防制法起訴他與陳等五人。

黃仁杼曾任多屆桃園縣議員，2010年補選當選立委，兩年後連任失利淡出政壇。綽號「土司」黃崇瑋是黃仁杼次子，在桃園市經營融資公司，多年前被媒體爆出涉桃園數起暴力案件。

檢調查出，2019年1月黃崇瑋與朱姓員工組華豐能源國際公司，朱當負責人，黃任總經理，陳詩煥是營運長，與新加坡商人郭記成合作，租用越南籍油輪「VIET TIN01」從事油品買賣；當月30日，陳向荷蘭油商購買595噸汽油，加上從各地裝載1404噸汽油，以V輪載至北韓南浦港卸載。

同年7月，黃、陳花58萬美元由郭購買聖克里斯多福籍油輪「SEA PRIMA」，之後過戶至黃成立的空殼公司；9月郭旗下一艘油輪行駛至台中港裝載2925噸柴油，從高雄港離開，在黃海接駁柴油給S輪，再轉給被聯合國監控的北韓油輪「SAE BYOL」；11月因油價大跌，陳為免影響利潤，原計畫由S輪駁油給北韓油輪，他指揮船上王姓監管員直接駛入北韓港口卸油，重量不明。

國際制裁北韓，禁止所有國家違法向北韓輸出油品，美國嚴密監控北韓油輪。

調查局航業處高雄調查站查獲陳、黃，陳否認賣油給北韓。

檢方據賣油人員說法、查扣帳冊及美國聯邦調查局的監控資料，認定非法賣油給北韓，起訴黃、陳、朱、王及船務代理楊姓男子。

北韓 新加坡 聯合國

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