台擴大禁陸輸入商品 繼螺螄粉後 再加碼鼻胃管

大陸鼻胃管禁入台，示意圖（本報資料照片）

台灣禁止中國大陸輸入商品再擴大，經濟部貿易局日前宣布中國大陸製「螺螄粉」不准進口，並要求食品通路、電商 全面下架；17日晚再加碼，公布中國大陸製「矽質胃管（經口、鼻）」停止輸入。

針對網路賣家出售的「魔芋爽」、「黃飛紅麻辣花生」等大陸零嘴，經濟部官員說，「魔芋爽」因台灣沒有競爭，曾經有准許廠商專案進口，但要了解賣家是否有申請准許；至於「黃飛紅」，則因台灣本土產花生，因此花生未開放專案進口，也會提醒廠商下架。

經濟部國貿局公告表示，鑑於開放自中國大陸輸入的鼻胃管，未符「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第1項第2款所列對產業無重大不良影響之條件，爰予停止輸入。

而在經濟部宣布螺螄粉全面下架後，知名電商上第1名的熱門商品為螺螄粉，第2名為「魔芋爽」，顯示網路上已出現「囤貨潮」。

經濟部貿易局指出，目前並未開放大陸製螺螄粉食品進口，坊間出現螺螄粉販售，已涉及違反進出口等有關法令。依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。

財政部 關務署昨天表示，海關2021年查獲走私螺螄粉280件、4095公斤，2022年查獲511件、4305公斤，均依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。

對於螺螄粉為何禁止進口，劉威廉 指出，根據兩岸條例，除非是台灣有開放申請專案進口產品，原則上大陸製產品都是原則不開放進口。對於市面上是否有流通除了螺螄粉外的禁止進口產品，貿易局表示，目前仍在了解，海關也會持續嚴格把關。