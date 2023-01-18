台擴大禁陸輸入商品 繼螺螄粉後 再加碼鼻胃管
台灣禁止中國大陸輸入商品再擴大，經濟部貿易局日前宣布中國大陸製「螺螄粉」不准進口，並要求食品通路、電商全面下架；17日晚再加碼，公布中國大陸製「矽質胃管（經口、鼻）」停止輸入。
針對網路賣家出售的「魔芋爽」、「黃飛紅麻辣花生」等大陸零嘴，經濟部官員說，「魔芋爽」因台灣沒有競爭，曾經有准許廠商專案進口，但要了解賣家是否有申請准許；至於「黃飛紅」，則因台灣本土產花生，因此花生未開放專案進口，也會提醒廠商下架。
經濟部國貿局公告表示，鑑於開放自中國大陸輸入的鼻胃管，未符「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第8條第1項第2款所列對產業無重大不良影響之條件，爰予停止輸入。
而在經濟部宣布螺螄粉全面下架後，知名電商上第1名的熱門商品為螺螄粉，第2名為「魔芋爽」，顯示網路上已出現「囤貨潮」。
經濟部貿易局指出，目前並未開放大陸製螺螄粉食品進口，坊間出現螺螄粉販售，已涉及違反進出口等有關法令。依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。
財政部關務署昨天表示，海關2021年查獲走私螺螄粉280件、4095公斤，2022年查獲511件、4305公斤，均依海關緝私條例相關規定沒入貨品及處以罰鍰。
對於螺螄粉為何禁止進口，劉威廉指出，根據兩岸條例，除非是台灣有開放申請專案進口產品，原則上大陸製產品都是原則不開放進口。對於市面上是否有流通除了螺螄粉外的禁止進口產品，貿易局表示，目前仍在了解，海關也會持續嚴格把關。
針對中國大陸製「矽質胃管（經口、鼻）」停止輸入，經濟部給予緩衝期間，1月17日前，進口人申請之「信用狀已開出」、「貨款已匯出」、「貨品已自中國大陸裝運輸出」、「進口人已成立交易行為，約定貨到付款，且具有上述貨品111年1月17日至112年1月16日期間採貨到付款之付款紀錄」或「進口人已成立交易行為，約定接到出貨通知後付款，且具有上述貨品111年1月17日至112年1月16日期間採接到出貨通知後付款之付款紀錄」等情形者，可以專案方式申請核准輸入，專案核准有效期限至112年2月16日止。
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