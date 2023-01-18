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螺螄粉成統戰利器?陸學者：可見綠營心理脆弱

記者陳言喬／台北18日電
大陸知名美食、廣西柳州的螺螄粉已是大陸國家級非物質文化遺產代表。（取材自百度）
大陸知名美食、廣西柳州的螺螄粉已是大陸國家級非物質文化遺產代表。（取材自百度）

大陸入台產品螺螄粉外包裝被檢舉有統戰字句，台灣經濟部長王美花表示，不論實體通路或電商平台都要求下架。廈門大學台研院副院長張文生撰文稱，這種輕鬆商業化的土味情話到了綠營眼中就成了「統戰利器」，可見他們心理有多脆弱。

環球時報報導，張文生撰文表示，大陸生產的螺螄粉包裝上寫著「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」。基進黨的台南市議員李宗霖認為這一標語統戰意味濃厚，要求民進黨當局下架商品、塗銷「統戰」標語。陸委會表示，不允許大陸輸入產品對台灣進行統戰；民進黨立委要求立刻下架「統戰食品」，開罰進口業者。

張文生稱，類似的網路梗在網路熱銷產品上其實很多，這是很簡單的土味情話。但是，到了民進黨當局和綠營政治人物的眼中，卻把這種非常輕鬆的商業化的東西看作是來自大陸的統戰利器。說明貌似頑固的民進黨當局和綠營政治人物，其實心理有多脆弱。他們一心反中謀獨但又內心空虛，非常恐慌、虛弱、無力，這種高度緊張的心態使得他們懷疑大陸的一切，敵視大陸的一切，無論什麼東西都政治化處理，貼上統戰的標籤。

他說，「你是中國人、我也是中國人」，是民進黨當局和綠營政治人物不能接受的眼中釘。但這樣的話語只有在台獨政治思維中才會成為問題。「做一個堂堂正正的中國人」曾經是台灣社會的格言。台灣地區很多在任領導人都曾經說過這樣的話，很多民進黨人士在公開或私下也都說過這樣的話。某些台獨分子自己不想做中國人也就罷了，難道還想阻止廣大的台灣民眾做堂堂正正的中國人？

張文生表示，兩岸經貿交流密切，台灣民眾也會使用人民幣，台獨分子是不是要把人民幣打成「統戰貨幣」？再加上兩岸共用同一種文字，有著大規模的文化藝術產品的交流，民進黨當局是想為兩岸貿易和兩岸交流設立「政治審查」嗎？台獨分子是不是該回頭審審自己的祖宗三代，為什麼是中國人？「中國人」這個標籤已經深深鐫刻在他們的基因和血脈裡。

民進黨 貨幣 電商

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