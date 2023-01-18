櫃檯薪水2.8萬要通英日語 觀光旅宿業大缺工

觀光旅宿業大缺工。(本報資料照片)

觀光 旅宿業缺工，勞動部與交通部去年啟動為期3個月的專案協助媒合，前天開會盤點媒合不易的原因在於薪資偏低、要求條件過高或不明確、未通知求職者面試或錄用結果等3大問題。會中除決議續辦3個月媒合，也要求旅宿業若開出房務員、清潔員須具備外語、大專以上學歷、相關經驗等條件，月薪至少3萬3000元(台幣，下同，約1088美元)。

專案媒合要求北北基桃竹地區給薪應達3萬元以上、中南、東部不低於2萬8000元。但發展署就服組長陳世昌表示，觀光局彙蒐的2579個職缺，逾半職缺不符專案薪資標準；至於業者需才孔急的房務員職缺，更只有24.78％符合。

陳世昌指出，部分業者要求的職缺規格與工作能力，與薪資待遇明顯不合理，如要求房務員要有相關工作經驗，卻只給初任人員薪水，或要求櫃檯接待員須大學畢業、精通英日文、具相關工作經驗及配合輪班等高用人標準，起薪卻僅2萬8000元。

旅館 商業同業公會全聯會理事長洪崇元表示，目前旅宿業平均仍缺4成員工，主要以房務人員為主，相較於疫前大型觀光旅館徵才設有具備外語、大學學歷，現多半已取消門檻，薪資也調高至3萬到3萬5000元，但依舊請不到人。

他指出，疫情後改變民眾消費型態，年輕人寧可從事自由度較高的外送，而二度就業 的中高齡體力不堪負荷，普遍也不適用房務員，加上不少人為領失業補助，媒合成功後再要求業者開非自願離職證明書，無法根本解決缺工問題，唯有開放觀光旅宿業引進移工才能解燃眉之急。