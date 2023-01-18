台球星周士淵遭爆拍多P無碼A片 前妻求償 法院這樣判

球星周士淵。(本報資料照片)

籃球球星周士淵被前妻指控與直播主拍色情影片、一同進出旅館 ，嚴重侵害配偶權，前妻提告請求賠償100萬元，台北地方法院認為前妻舉證不足，判周士淵勝訴免賠，可上訴。

周士淵出身高雄籃球名校，1999年參加HBL高中籃球男子甲組聯賽，一舉拿下新人王、大會MVP等榮銜，嶄露頭角。他之後效力裕隆納智捷籃球隊，成績也不俗，不僅是聯盟首位達成生涯第500抄截的球星，2018年達成生涯第377場出賽，更是當時SBL出賽數最多的球員。

周士淵與前妻2019年2月18日結婚，但一年多後離婚；前妻提告主張，周士淵婚內和SWAG直播主拍色情影片，還一同進出旅館，嚴重侵害她的配偶權，提告周士淵要求賠償100萬元。

周士淵反駁，前妻指控他「周士淵在婚姻存續關係中外遇、約砲、上酒店找小姐」、「和台中直播主在頻道上拍攝多P無碼A片」等，他另案提告並經屏東地方法院判前妻應賠償20萬元確定。

周士淵指出，屏東地院實質調查前妻提出的證據後，在判決理由中提到「難認前妻言論為真實」，而前妻在本案沒有提出新證據，請求法院駁回訴訟。

台北地院指出，前妻提出的對話截圖、文字及語音訊息、影片截圖照片，無從推翻另案確定判決，且前妻以對話紀錄主張周士淵刻意隱瞞行蹤，也無從認定周士淵有和直播主拍色情影片，或一同進出旅館，認為前妻主張沒有依據，判周士淵勝訴免賠。