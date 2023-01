全球美食榜「台灣排名45」 BBC記者批：史上最愚蠢名單

圖為微熱山丘鳳梨酥。(本報資料照片)

台灣美食 種類多元,珍珠奶茶、小籠包、臭豆腐等特色小吃,向來都是吸引外國觀光客造訪的誘因。不過近期卻有一項國際美食指南,公布台灣的美食排名為全球第45,讓一名駐北京 的BBC記者在推特上替台灣叫屈,稱這是「史上最愚蠢排名」。

珍珠奶茶是相當受歡迎的飲料。(本報資料照片)

根據「Taste Atlas」官方網站資料顯示,2022全球美食排名義大利居冠,平均綜合評分4.72;希臘則以4.69的評分緊追在後,再來依序是西班牙、日本和印度。該份「美食地圖」是依據消費者對菜餚、食材、飲料、店家等偏好進行排名,台灣名列45,評分為3.96,最受歡迎的美食前三名依序是鳳梨酥、牛肉麵和滷肉飯;最受歡迎的飲料前三名則為珍珠奶茶、東方美人茶和文山包種茶。

名單公開後,立刻引發全球網友論戰。BBC駐北京記者麥克唐納(Stephen McDonell)在推特上發文痛批「這一定是有史以來最愚蠢的排名(This has got to be the stupidest list ever compiled.)」。麥克唐納特別點名榜單上排在泰國 (第30名)前面的國家,像是英格蘭、菲律賓和美國,尤其無法接受「法國料理竟然只排名第九」,輸給排名第八的美國。他認為黎巴嫩和台灣的料理都十分出色,排名應該更加往前才對。

不少網友譁然「我不懂英格蘭怎麼會在名單裡」、「美國靠著麥當勞和熱狗排到第八名?」、「南非(第36名)怎麼能夠排在馬來西亞(第39名)前面」、「泰國只排第30名根本不合理」、「台灣的排名應該更往前才對」。