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在海外如何辨認台灣人？愛穿羽絨衣、晴天會撐傘

記者陳宛茜／台北22日電
如何在國外快速看出對方是台灣人？不少人都認為「羽絨衣」是一大辨認點。(本報資料照片)
如何在國外快速看出對方是台灣人？不少人都認為「羽絨衣」是一大辨認點。(本報資料照片)

日前一名網友在網路上發文，討論關於「如何在國外快速看出對方是台灣人」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，不少人都認為「羽絨衣」是一大辨認點。

一名網友在PTT上以「如何在國外快速辨認出台灣人」為題發文，原PO提到現在開放旅遊的國家很多，在國外遇到台灣人也會感到很熟悉。然而，原PO好奇在聽不到對方說中文的條件下，如何可以快速辨認出是不是台灣人。原PO表示冬天時在日本和南韓看到男生穿羽絨衣，或者是繞圍巾的亞洲女子，八成以上就是台灣人無誤了。在貼文的最後，原PO詢問大家，「還有什麼方法分辨呢？有沒有相關八卦呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「晴天會撐傘的女生」、「外套帽子有毛邊」、「過馬路看到車過來會小跑步的人」、「男生穿七分籃球褲配涼鞋，女生穿得很OPEN」、「手扶梯靠右站」、「認真回，口罩是彩色或有花色的」、「頭髮兩邊推高八成台灣人」、「男生會幫女生提東西，九成都是台男」、「戶外戴口罩的」。

其中，大多數網友都認同原PO的「穿羽絨衣」分辨方式，「日韓大部分都穿長大衣，台灣都穿羽絨衣」、「絕對是羽絨衣+保溫瓶」、「穿羽絨衣+戴眼鏡」、「穿羽絨衣的黃種人」、「絕對是羽絨衣，另外就是戴眼鏡」、「穿亮色系羽絨服」、「穿五顏六色羽絨衣的人」、「男的羽絨衣，女的辣妹熱褲」。

口罩 八卦 南韓

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