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台灣人不讀小說了？三大連鎖書店去年暢銷書榜幾乎絕跡

記者陳宛茜／台北22日電
受串流平台衝擊，小說在去年三大書店的暢銷書榜幾乎消失。（圖：金石堂提供）
受串流平台衝擊，小說在去年三大書店的暢銷書榜幾乎消失。（圖：金石堂提供）

台灣人不看小說了？博客來、誠品、金石堂三大連鎖書店去年底公布暢銷書榜。令人訝異的是，三大暢銷榜前十名書單，除了台灣作家黃山料的兩部青春戀愛小說上誠品、金石堂暢銷榜，文學小說幾乎消失，連國際重量級作家的小說也絕跡。出版業者分析，疫情期間串流平台崛起，想看故事的人看Netflix、迪士尼更輕鬆、不用腦力，許多小說讀者因此從文字轉向影音。

也不過是幾年前，台灣暢銷書榜還是文學小說的天下，台灣甚至還有一段時間瘋磚頭般的長篇小說。曾幾何時，小說已經成為書市的非主流。「20年前讀村上春樹是時尚、現在看串流平台才是時尚。」經營台灣本土小說多年的寶瓶出版社社長朱亞君指出，如今不僅年輕人認為看Netflix是時尚，從十幾歲青少年到五、六十歲的銀髮族，也都習慣看Netflix，搶走了原有的小說讀者。

皇冠出版社總編輯許婷婷觀察，小說式微早在疫情前便已經發生。她指出，這一個世代的年輕讀者習慣「碎片化的閱讀」，不耐煩看厚重的小說。這幾年不管是翻譯或本土小說，成績都不亮眼。朱亞君則認為，疫情使整個世界變得更焦躁、讀者更無法靜下心看小說，希望用更輕鬆快速的方式閱讀故事，串流平台因此取代小說成為提供現代人「故事」的主要平台。

許婷婷分析，疫情帶來的焦躁不安，讓讀者即使讀小說，也傾向閱讀「有好玩設定」、或是具療癒效果的小說。南韓小說這兩年異軍突起，便是因為具療癒效果。主題往往較日韓沉重的歐美小說，便顯得欲振乏力。

遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。（圖：遠流...
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。（圖：遠流提供）

兩大經典 依然暢銷

但許婷婷也發現，經典長篇小說依然銷售長紅，甚至發生「父母介紹給孩子閱讀」的代代相傳現象。如皇冠今年推出「哈利波特」新版，依然賣得呱呱叫。同樣情形也發生在遠流推出的金庸作品集新版。

「串流平台帶來的影音推動整個世界翻轉。」朱亞君坦言，如今要觀眾回到平面「有點困難」，但她對未來並不感到悲觀。20年前網路崛起時日本曾出現「出版將崩壞」的大預言，但迄今出版業依然挺立，反而利用網路找到更多作家。她認為，出版趨勢永遠無法預言未來，因為出版人的使命永遠是「挖掘出一批新的讀者」。

少子化下 童書成長

透過三大書店暢銷榜綜觀去年的閱讀趨勢，發現疫情和少子化持續影響書市。少子化下童書當道，金石堂公布的暢銷作家排行榜，去年首見皆由童書或漫畫作者包辦前三名。

金石堂指出，少子化下父母更重視孩子的閱讀力，童書的文本面貌更加多元，從療癒、推理、情緒、奇幻、志怪、歷史故事到自然科普，作家透過幽默有趣又不俗套的故事，將知識巧妙融入其中。

博客來網路書店表示，大疫之下，民眾渴求心理慰藉，博客來年度十大暢銷榜中，心理勵志書上榜四席。亞軍的「蛤蟆先生去看心理師」，由心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色身上，以好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識打動讀者。寶瓶文化社長朱亞君分析，台灣的心理書籍百花齊放，這本書卻能異軍突起，顯示在紛亂疫情下，台灣人心疲憊，傾向閱讀輕鬆易懂的心理書籍。

心理勵志 異軍突起

 

疫情下家人相處時間變多，「如何好好說話」成為許多人關心的主題。賴佩霞「我想跟你好好說話」，以美國心理學大師馬歇爾‧盧森「非暴力溝通」為基礎，幫助人們消彌溝通摩擦，獲得博客來暢銷榜第六名。隨著國境解封，出國深造、留學等需求大增，語言學習用書「新制多益」等紛紛上榜。

經典好書藉著YouTuber重新登上暢銷書榜，是今年一個特殊的現象。出版數十年、散發神秘氛圍的「世界最神奇的24堂課」和嚴長壽的「我所看見的未來」，藉由知名的You Tuber「老高與小茉」介紹，在網路上與親友群組中瘋傳討論，擠入金石堂暢銷書與作家排行榜。

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