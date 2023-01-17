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核2、核3陸續停機 台灣3月供電恐吃緊

記者黃有容／台北17日電
近年電力供應規畫 資料來源：台電
近年電力供應規畫 資料來源：台電

核二廠2號機、核三廠1號機將在今、明兩年陸續停機，且燃氣機組上線速度可能無法填補供電缺口，電力專家預估，這兩年發生停電事故的風險最高。台電指出，今年核二廠2號機預計3月14日停機，受到疫情影響時程延宕的大潭電廠燃氣機組8號機則在3月底、4月初才能併網測試，這段「空窗期」盼望老天爺幫忙，天氣不要太熱。

今年除了核二2號機將停機、完全停止供電，大潭電廠燃氣7號機也在去年12月31日下線，台電官網標示為「歲修」，台電發言人吳進忠說，7號機要從原本的單循環機組改為燃氣複循環機組，預計明年才能回到供電行列。

今年上半年預定加入供電行列的新機組，主要是大潭電廠燃氣8號機。吳進忠說，原本8號機預定去年12月31日、也就是7號機下線更新時併聯接班，但疫情導致8號機工期延宕，預估3月底、4月初併聯開始測試，測試沒問題才能接受調度。至於裝置容量18萬瓩的通霄小機組正在併聯測試，尚未接受調度。

清大原科中心主任葉宗洸指出，大潭8號機接受調度前，台電已少了核二2號機和大潭7號機，合計160萬瓩供電能力，就算大潭8號機上線，仍少50萬瓩，今年供電還是暴露在風險中。

核二2號機停機後，將少掉98.5萬瓩裝置容量，但核電機組可以超過百分百發電，台電以100萬瓩的供電能力來計算；大潭8號機則增加約112萬瓩的裝置容量。吳進忠說，大潭7號機下線更新，原本使用的燃氣額度將優先提提供8號機；8號機發電效率較好，每日離峰時間也會維持滿載狀態，將可適度降低燃煤發電比率，讓水力發電更有調度彈性。

大潭8號機原本是要補足核二2號機的供電缺口，但核二2號機3月中就停機，大潭8號機最快在3月底併聯測試。吳進忠表示，原本規畫在核二2號機停機前，大潭8號機就能上線，但因不可抗力進度落後，只希望4月天氣不要太熱、8號機也能盡快接受調度。在大潭8號機上線後，今年供電台電樂觀以對。

葉宗洸說，今年停電風險最高的，就是核二廠2號機和大潭8號機一下一上之間的時間缺口，也就是4月時，到5月以前，因為有其他機組還在歲修，如果溫度提前飆高造成用電提升，就可能發生停電。9月到10月若依舊炎熱，則是風險次高的時段；7、8月則因為機組全員在線，停電風險沒有那麼高。

葉宗洸提醒，明年還有核三廠1號機停機，全台發生大停電的危機將會一直持續。

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