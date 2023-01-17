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「孔子第74代」名醫孔繁錦指侵女病患判4年 上訴被駁

記者王宏舜／台北17日電
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院今判上訴駁回。(本報資料照片)
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院今判上訴駁回。(本報資料照片)

名醫孔繁錦被兩名女病患指控去年4月在診所內以手指插入等方式性侵、性騷，孔矢口否認犯罪。新北地方法院認為孔繁錦不認罪，甚至一再扭曲事實，依強制性交罪判他4年徒刑；性騷部分則因受害人撤告諭知公訴不受理。案經上訴，高院今駁回。

孔繁錦是孔子74代子孫，曾因參與益智節目「金頭腦」獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」，也曾因嗆行政院長蘇貞昌「短視政客」而躍上新聞版面。除本案外，台北地檢署也獲報孔另趁家訪30多歲女病患時，涉強吻脖子與臉頰，還留下6000元現金，依性騷擾防治法起訴孔，案件在台北地院審理中。

檢方起訴指出，去年4月中旬，一名女性前往孔繁錦位於三重的身心科診所看診，孔請護理師將她帶到其他診間休息，接著趁女子閉目養神時，把門鎖起，觸碰、親吻其臀部，女子閃躲並明確拒絕。孔繁錦卻將手伸進女子內褲強摸，不顧女子抗拒抽動10至15秒，以手指性侵得逞。被害人因抵抗而撞倒後方的點滴架，發出劇烈聲響，孔才罷手、離開休息室。

受害人報警後，孔繁錦不斷傳訊道歉，卻在到案時否認犯罪，因女子內褲上驗出他的DNA，檢方認為事證明確，依法起訴。孔在一審審理時表示有對病患性騷擾，當時有摸她的腰部、親吻額頭，並在耳際說「妳好像瘦了」，但他的手指並沒有伸進陰道。

新北地院認為孔繁錦為了私慾，不尊重女性，犯後還矢口否認，更在審理時扭曲事實，且未與被害人和解、取得原諒，依強制性交罪處4年徒刑。

案經上訴，孔繁錦表示對方要求500萬賠償，他覺得「太困難了」，他不承認犯罪。高院審理後仍未採信孔的說詞，認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

性騷擾 性侵 高院

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