宜蘭大學系主任送生育金 學生反應兩極化

宜蘭大學應用經濟管理系主任蕭瑞民自掏腰包設立「創生助學金」，鼓勵創業和生育。(示意圖/本報資料照片)

台灣人口連3年「生不如死」，有新生命的到來很珍貴，但若是求學中懷孕，要承受許多「關愛」眼神，許多人不是休學就是把孩子拿掉，為搶救少子化，宜蘭大學應用經濟管理系主任蕭瑞民自掏腰包設立「創生助學金」，鼓勵創業和生育，他還在系辦挪出空間設哺乳室，但學生、家長反應兩極。

「懷孕是好事！」蕭瑞民說，他出生那年有44萬新生兒，去年出生人數降到13萬人，整整少了3分之2，少子化問題，國家要重視，高教院校也要重視，高教有懷孕歧視 ，這觀念要轉變。

為此，蕭瑞民自掏腰包，捐出40萬成立「創生助學金」，鼓勵系上學生創業和生育，做完月子回來上課，系辦挪出空間設置哺乳室，裡頭有冷氣、沙發、尿布台、飲水機，預計2月1日啟用。蕭瑞民說，先在校園把友善懷孕環境做好，就像婦幼停車位一樣，以前大家質疑為何要設，幾年後各地都有，就不奇怪了。

不過張同學不以為然指出，誰會為了這些暫時性設施跟補助生小孩？去年畢業的陳小姐說，系主任的立意良善，不過有勇氣去領創生助學金的人，恐怕會被貼標籤。

家有大學生的王姓家長說，除了讓校園誕生的新生兒有養育哺乳環境外，如何讓產後的媽媽繼續學業，校方包容跟社福支持很重要。