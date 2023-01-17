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柯文哲愛將 竹市處長謝泊泓婚外情請辭獲准

台灣新聞組／台北17日電
新竹市政府行政處長謝泊泓准辭。(本報資料照片)
新竹市政府行政處長謝泊泓准辭。(本報資料照片)

鏡週刊昨天爆料民眾黨主席柯文哲愛將、新竹市長高虹安延攬擔任行政處長的謝泊泓傳出婚外情，對象是曾與他在黨部共事的林姓人妻黨工；謝昨天回應犯錯就是犯錯，沒更多回應與說法，得知訊息後已第一時間向高虹安及柯文哲說明並提出辭呈，高虹安已批准。林擔任行政處長不到1個月，成為竹市府最短命的一級主管。

鏡週刊爆料，已婚的謝泊泓（32歲）去年12月27日上任第3天及本月11、14、15日均背著老婆與林姓人妻黨工在街上牽手熱吻，甚至直奔逐市府提供給局處首長的職務宿舍過夜，2人各自瞞著配偶發展地下情，遭鏡週刊跟拍；2人在謝擔任民眾黨秘書處主任、林女任謝的秘書時已互動熱絡。

謝泊泓是柯文哲核心幕僚，是竹市府一級主管中相對年輕的處長，未料上任不到1個月就被爆出婚外情，對象是模特兒出身、曾在民眾黨共事的已婚秘書。

柯文哲昨受訪表示，「每個人要為自己的行為負責」，「先回去閉門思過」。高虹安指出，新處長人選會再面談先前面談過的人選，希望年後就任。

國民黨北市議員游淑慧昨在臉書表示「王必勝臉不會熱熱紅紅的嗎？」謝泊泓請辭獲准，反觀外遇偷吃還生子的王必勝高升為全國防疫指揮官，「是別人太笨，還是他太無恥？」

柯文哲 國民黨 防疫

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