屏東縣府敬軍宴 2將校涉性騷擾遭拔官

屏東縣府軍聯誼餐會，與會者除縣長周春米外，還包括屏東駐區包括後備指揮部各部隊主官、縣府局處長30餘人。(圖：屏東縣政府提供)

陸軍8軍團副指揮官莊姓少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊姓上校，日前出席屏東縣府敬軍餐敘後，遭縣府一名女性員工投訴席間涉嫌性騷擾 。司令部啟動性平機制，強調會嚴懲追究，已先將兩人拔官調職，靜候調查。

敬軍餐會是本月9日舉行，莊姓少將、莊姓上校分別受邀代表部隊出席屏東縣府敬軍聯誼餐會，與會者除縣長周春米外，還包括屏東駐區後備指揮部各部隊主官、縣府局處30多人。縣府會後發布照片看來氣氛融洽，莊姓少將也代表部隊接受周春米敬軍慰勞並合影。

數日後，縣府一位女性官員向陸軍司令部提出申訴，指兩名軍官當日酒後涉嫌騷擾她，要求軍方處理。

陸軍司令部昨天證實此事，經初步了解，當日莊姓少將有飲酒但沒酒醉，男女雙方互動時，莊的手碰觸了該名女子肩膀，讓對方感到不適。

陸軍司令部表示，獲悉此事後立即由法務、督察人員釐清事證，兩軍官先調離現職，後續依調查結果嚴懲追究，絕不輕容。

對於高階幹部未能謹言慎行，引發事端，陸軍司令部表示深刻檢討，將盡速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。

陸軍8軍團前黃姓副指揮官，去年才因昔日袍澤邀約誤蹈爭議場所遭調職，如今新任副指揮官又因敬軍酬酢引發性騷風波。

屏東縣每年有高屏地區軍方協助救災，年終都會宴請軍方餐敘。縣府表示，對餐敘過程發生令女性幹部不愉快騷擾事件，縣府會捍衛同仁權益，軍方高層已親自向縣長周春米與當事人表達歉意，承諾嚴正處理。周春米昨天被問到此事則神情嚴肅，強調一切依照法律程序走。

據了解，已婚莊姓少將平日生活單純，並不擅應酬，事件後相當後悔。